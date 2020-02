El compromiso de Neymar con Beckham para jugar en Inter de Miami

El presente de Neymar en PSG es favorable para el brasilero y, a medida que pasan los días, el jugador parece sentirse más cómodo con su rol dentro de la institución de la capital francesa, sin embargo, esto no le impide pensar en lo que viene a futuro y luego de una charla con David Beckham, uno de los máximos accionistas de Inter de Miami, parece que el exjugador de Santos y Barcelona, entre otros, llegará a la MLS dentro de algunos años.

Le puede interesar: Los torneos que se disputarán Cabal y Farah tras fin del caso por supuesto dopaje

Beckham y el brasilero se reunieron en una entrevista del medio digital 'Otro' y allí el futbolista de Paris Saint Germain recibe un papel por parte del exjugador inglés, quien le pide el favor de firmar este documento en blanco y garantizar su participación en su club: "Estados Unidos está ante una gran oportunidad porque tienen muchos otros deportes que son los número uno y el fútbol está creciendo muy rápido y es una gran oportunidad para tener buenos jugadores. Te voy a pedir que firmes esta hoja, este papel en blanco, que es un contrato para que vayas al Inter de Miami dentro de diez años, ¿está bien?".

Neymar, entre risas, acepta el contrato y luego recibe los elogios del exjugador británico, quien marcó una etapa tanto en Manchester United como en Real Madrid, dos de los grandes clubes en los que jugó. "Yo antes dije que tus habilidades no te hacían una leyenda, sin embargo, ahora creo lo contrario y creo que serás una leyenda", afirmó Beckham respecto al jugador de 28 años.

Lea también: Daniel Torres abre las puertas para volver a Santa Fe, Nacional o Medellín

Tras esto, Neymar aseguró aún sonriendo: "Yo fui el que le dijo que quiero jugar ahí algún día. Creo que es una gran oportunidad para que el fútbol vaya más a ese lugar. Como ya dije antes, ya hice un contrato con David, dentro de unos cuantos años estaré allí. Estamos juntos en esto, él es mi presidente"

Neymar Jr e David Beckham juntos em um bate-papo exclusivo para OTRO!🗣⚽

🎥Assista: https://t.co/g5MRWA6ET6@neymarjr and David Beckham together in an exclusive conversation for @OTRO !🗣⚽

🎥Full video: https://t.co/4SO2V4zpNZ#Neymar #NeymarJr #DavidBeckham #OTRO pic.twitter.com/un0ajVkeWh