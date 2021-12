El Cristiano Ronaldo colombiano: curiosa comparación que le hacen a Luis Díaz

El extremo colombiano Luis Fernando Díaz llama, cada vez más, la atención de importante clubes de Europa debido a su brillante temporada 2021 con la camiseta de Porto y de la Selección Colombia. Uno de los clubes que tendría más interés en el exjugador de Junior, según la prensa internacional, es Liverpool de la Premier League.

Recientemente se ha dado a conocer que Jürgen Klopp, entrenador de los 'reds', habría pedido el fichaje de Díaz para enero de 2022, teniendo en cuenta las bajas sus principales figuras Mohamed Salah y Sadio Mané, quienes disputarán la Copa Africana de Naciones.

Las actuaciones del futbolista de 24 años han hecho que la prensa inglesa, principalmente el portal 'Four Four Two', lo apode como el "Cristiano Ronaldo colombiano".

El medio también indica que las razones que tendría Liverpool para contratar al guajiro tiene que ver con su capacidad de cambiar de ritmo y enganchar hacia el interior del campo de juego, a pesar de tener competencia con Diogo Jota y Sadio Mané.

Luis Díaz fue incluido el pasado 29 de noviembre entre los 11 nominados al Premio Puskás de la FIFA por el golazo de chilena que le marcó a Brasil, con la camiseta de la Selección Colombia, en la Copa América.