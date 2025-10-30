Cargando contenido

AFP
Fútbol
Actualizado:
Jue, 30/10/2025 - 09:51

El Crystal Palace le pasó por encima al Liverpool: Lerma fue figura

El equipo de los colombianos goleó 3-0 al Liverpool y lo eliminó de la Carabao Cup.

El Crystal Palace dio la gran sorpresa de los octavos de final de la Carabao Cup, al golear 3-0 al Liverpool en Anfield y dejarlo fuera del torneo. El equipo dirigido por Oliver Glasner mostró solidez, intensidad y eficacia frente a un rival que atraviesa un momento crítico en resultados y rendimiento.

Los colombianos Jefferson Lerma y Daniel Muñoz fueron titulares en el conjunto londinense y cumplieron un papel determinante en la clasificación. Lerma, en particular, tuvo una destacada actuación en el mediocampo, siendo clave en la recuperación y distribución del balón, además de aportar una asistencia en el cierre del partido.
 

Lerma, decisivo con una asistencia 

El tercer gol del Crystal Palace llegó en el minuto 89, cuando Jefferson Lerma recuperó la pelota en el medio campo y filtró un pase preciso a Yeremi Pino, quien encaró, dejó atrás a un defensor y definió con pierna derecha para sellar el 3-0 definitivo.

La jugada mostró la influencia del colombiano, que además de cumplir su habitual función defensiva, se proyectó con criterio y visión ofensiva. Su actuación fue reconocida por la prensa inglesa, que lo destacó como uno de los mejores jugadores del partido.

Liverpool, en caída libre

El conjunto dirigido por Arne Slot atraviesa un difícil momento. En los últimos cinco partidos, solo ha ganado uno, y la eliminación en la Carabao Cup se suma a los cuestionamientos por su irregular rendimiento en la Premier League y Champions League. La defensa volvió a mostrar fragilidad y la falta de ideas en ataque dejó al equipo sin respuestas.
 

Crystal Palace sigue soñando

Con esta victoria, Crystal Palace se mete entre los ocho mejores del torneo y reafirma su buen presente. El equipo ha mejorado notablemente desde la llegada de Glasner y se ilusiona con seguir avanzando en busca de un título que sería histórico para el club.

Para los colombianos Lerma y Muñoz, el resultado representa un nuevo paso en su consolidación en el fútbol inglés. Lerma, en especial, continúa demostrando por qué es una de las piezas más confiables del equipo, combinando fuerza, liderazgo y calidad técnica en el mediocampo.

