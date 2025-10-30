El Crystal Palace le pasó por encima al Liverpool: Lerma fue figura

Lerma, decisivo con una asistencia

El tercer gol del Crystal Palace llegó en el minuto 89, cuando Jefferson Lerma recuperó la pelota en el medio campo y filtró un pase preciso a Yeremi Pino, quien encaró, dejó atrás a un defensor y definió con pierna derecha para sellar el 3-0 definitivo.

La jugada mostró la influencia del colombiano, que además de cumplir su habitual función defensiva, se proyectó con criterio y visión ofensiva. Su actuación fue reconocida por la prensa inglesa, que lo destacó como uno de los mejores jugadores del partido.

Liverpool, en caída libre

El conjunto dirigido por Arne Slot atraviesa un difícil momento. En los últimos cinco partidos, solo ha ganado uno, y la eliminación en la Carabao Cup se suma a los cuestionamientos por su irregular rendimiento en la Premier League y Champions League. La defensa volvió a mostrar fragilidad y la falta de ideas en ataque dejó al equipo sin respuestas.

