El 'Cucho' Hernández dio pistas sobre su futuro y el club en el que jugará

Tras superar una dura lesión y ponerse en forma para volver al primer equipo, Juan Camilo 'Cucho' Hernández ha logrado mostrar su mejor juego con Mallorca, hecho que le significaría un regreso a la Premier League para poder debutar con el club dueño de su pase, Watford, equipo que lo eligió desde hace bastante tiempo, pero que ha decidido prestarlo durante las últimas temporadas para que el jugador siga madurando fuera de la institución.

Lea también: Mayer Candelo contra la dirigencia del Cali: "Solo piensan con egos"

Por eso, en medio de la incertidumbre por la finalización de las temporadas y por lo que pueda venir, el jugador confirmó en diálogo con el portal 'Toque Sports' cómo continuaría su carrera para el próximo año de competencia. "El Watford me ha dado una confianza increíble, hace poco tuve la posibilidad de renovar y cuando renuevas es porque te quieren, porque tienen un proyecto contigo".

Posteriormente, dando más claridad sobre el tema y manifestando el interés del equipo británico por contar con él, señaló: "La verdad que me han dado a conocer que este año tienen la intención de tenerme la próxima temporada, no estoy confirmando nada, pero hay ese interés y esa posibilidad de estar ahí. Yo de verdad estoy agradecido porque son varios años en el Watford y ya es hora de poder vestir su camiseta, así que ya veremos qué pasa. Yo ahora estoy en Mallorca".

Luego, hablando de los clubes que se interesaron en él cuando estuvo lesionado, mencionó tres equipos que, además de Mallorca, estuvieron cerca de llevarlo: "Estaba el Espanyol, el Betis, Valladolid y después de la lesión se cayó casi todo y solo quedó el Mallorca a pesar de la lesión. No cualquiera hace eso, que en primera división contraten un jugador lesionado, por eso estoy muy agradecido por eso".

Le puede interesar: 'Cucho' Hernández volvió a referirse a su frustración con América de Cali

Finalmente, aseguró que no siente presión cuando su nombre suena para ser la figura del futuro en la Selección: "Me gusta ser considerado como un talento destacado. Me gusta que la gente piense eso, porque si te lo dicen es porque piensan que tu talento y tu nivel te da para llegar a ser eso. Sé que puedo llegar a ser un jugador muy importante en unos años con la Selcción, por qué no ahora, obviamente, pero en unos años con más madurez puedo ser muy importante y estoy trabajando todos los días para que me den esa oportunidad".