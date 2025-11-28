Actualizado:
Vie, 28/11/2025 - 13:41
El Cucho Hernández y su gran momento en el Betis: "Siempre aspiro a más"
El delantero colombiano es pieza fundamental del equipo dirigido por Pellegrini.
Juan Camilo “Cucho” Hernández vive una media temporada brillante en el Betis. El delantero colombiano se ha convertido en una pieza clave para Manuel Pellegrini, especialmente ahora que el club encara el derbi ante Sevilla sin Isco ni Antony. Su gol en Europa League ante Utrecht consolidó un presente muy sólido, pero él insiste en que lo mejor todavía no llega.
Un líder ofensivo en el Betis más competitivo de Europa
El Betis es el único equipo español que sigue invicto en competencias UEFA esta temporada y el Cucho ha sido decisivo en ese rendimiento. Su tanto ante Utrecht, el primero que marca en torneos europeos, abrió un partido que se había complicado y lo llevó a 6 goles y 2 asistencias, convirtiéndolo en el tercer jugador con mayor participación ofensiva del equipo, solo por detrás de Antony y Abde con 9 ambos.
Pellegrini confía plenamente en él para sostener el ataque en el Sánchez-Pizjuán, donde el colombiano llega con confianza y regularidad como una de las grandes cartas del equipo.
Un derbi que llega con cuentas pendientes
Tras la victoria en Europa League, el Cucho dejó una frase que refleja su ambición: “¿Mejor momento de mi carrera? Espero que no, yo siempre aspiro a más”. Con esa mentalidad afronta un nuevo derbi ante Sevilla, el segundo desde su llegada.
En marzo ya había sido héroe en esta misma rivalidad, anotando en su debut ante los sevillistas. Antes de eso nunca les había ganado en sus experiencias con Huesca, Mallorca y Getafe. Este domingo buscará extender su buen presente con su primer gol en el Sánchez-Pizjuán y mantener el impulso del Betis en la temporada.
El Cucho Hernández se ha convertido en uno de los protagonistas del Betis y llega al derbi con la ambición por las nubes. Su impacto, sus números y su confianza lo ponen en el centro del proyecto de Pellegrini en un momento clave del año
Fuente
Antena 2