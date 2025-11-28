El Cucho Hernández y su gran momento en el Betis: "Siempre aspiro a más"

Un líder ofensivo en el Betis más competitivo de Europa

El Betis es el único equipo español que sigue invicto en competencias UEFA esta temporada y el Cucho ha sido decisivo en ese rendimiento. Su tanto ante Utrecht, el primero que marca en torneos europeos, abrió un partido que se había complicado y lo llevó a 6 goles y 2 asistencias, convirtiéndolo en el tercer jugador con mayor participación ofensiva del equipo, solo por detrás de Antony y Abde con 9 ambos.

Pellegrini confía plenamente en él para sostener el ataque en el Sánchez-Pizjuán, donde el colombiano llega con confianza y regularidad como una de las grandes cartas del equipo.

Un derbi que llega con cuentas pendientes

Tras la victoria en Europa League, el Cucho dejó una frase que refleja su ambición: “¿Mejor momento de mi carrera? Espero que no, yo siempre aspiro a más”. Con esa mentalidad afronta un nuevo derbi ante Sevilla, el segundo desde su llegada.

En marzo ya había sido héroe en esta misma rivalidad, anotando en su debut ante los sevillistas. Antes de eso nunca les había ganado en sus experiencias con Huesca, Mallorca y Getafe. Este domingo buscará extender su buen presente con su primer gol en el Sánchez-Pizjuán y mantener el impulso del Betis en la temporada.