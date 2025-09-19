El 'Cucho' llegó a los 100: Estos son los colombianos con más partidos en LaLiga

Estos son los colombianos con más partidos en LaLiga

Con el partido de hoy Juan Camilo 'Cucho' Hernández llegó a los 100 partidos en la liga española, con paso en Huesca, Mallorca, Getafe y ahora Betis, el colombiano alcanzó un verdadero hito. Viviendo uno de sus mejores momentos desde que volvió a Europa, el 'Cucho' celebró este acontecimiento con un muy buen gol que puso el 1-0 para el Betis.

Sin embargo, tras haber conseguido las 100 apariciones todavía le falta mucho para poder alcanzar a los colombianos con más presencias en España, estos son los 4 futbolistas colombianos con más partidos en LaLiga, ni Falcao ni James aparecen en este top.

En el cuarto puesto está Bernardo Espinosa, el defensor central con paso por varios equipos españoles llegó a jugar un total de 155 partidos en liga española.

En el tercer puesto está un jugador muy actual, titular con la selección y que ha hecho prácticamente toda su carrera en España, Johan Mojica lleva más de 180 partidos y sigue sumando, jugando en distintos equipos como Valladolid, Girona, Elche y ahora Mallorca.

En el segundo puesto está un viejo conocido Carlos Arturo Bacca, el delantero que entró en la historia del Sevilla también tuvo un breve paso por Villarreal y llegó a los 199 partidos en Liga española.

El primer lugar es para el ahora asistente técnico de Lorenzo en selección, Luis Amaranto Perea es un histórico en el Atlético de Madrid donde estuvo por más de 8 temporadas y llegó a jugar 224 partidos vestido de colchonero.