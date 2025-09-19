Actualizado:
Vie, 19/09/2025 - 16:52
El Cucho sigue sumando puntos para el Mundial: nuevo golazo en Betis
Juan Camilo 'cucho' Hernández se vuelve a reportar con golazo con Betis en la LaLiga.
Los jugadores colombianos siguen dando de qué hablar en el fútbol internacional luego de que la Selección Colombia se quedara con su respectivo cupo al Mundial 2026 tras la clasificación en las eliminatorias.
El regreso de las competencias de clubes, en especial a nivel de Europa, sigue dejando como protagonistas a los colombianos, quienes se reportan con asistencias, goles y destacadas participaciones, tal como lo ha venido haciendo el 'Cucho' Hernández en las últimas fechas de LaLiga, donde se ha reportado con golazos, tal como el que le marcó a Real Sociedad en su sexto partido.
Cucho Hernández vuelve a anotar golazo con Betis y pide llamado al Mundial
El delantero de 26 años se sigue robando el protagonismo en España desde que arribó en el semestre de clausura de 2025 para jugar con Betis, ya que se ha convertido en una pieza indispensable en el planteamiento del estratega Manuel Pellegrini para la zona ofensiva.
El 'Cucho' volvió a auspiciar como titular con Betis en el compromiso contra Real Sociedad en condición de local y no decepcionó el voto de confianza de Pelegrini, ya que disputó los 90 minutos y además se reportó con un golazo a penas 7 minutos desde que se dio el pitazo inicial.
El colombiano se encargó de abrir el marcador que al final terminaría 3-1 gracias a un certero remate de pierna derecha que logró vencer al guardameta, Álex Remiro.
¡UF, QUÉ GOLAZO DE CUCHO HERNÁNDEZ!— DSPORTS (@DSports) September 19, 2025
Lo Celso asistió al colombiano que definió y puso el 1-0 de Real Betis ante Real Sociedad.#LaLigaEnDSPORTS | #RealBetisRealSociedad pic.twitter.com/jU2wm4lkV9
¿Cómo le ha ido al 'cucho' Hernández en la presente temporada con Betis?
Juan Camilo arribó a Betis desde Estados Unidos en el inicio de la temporada 2025 y en este semestre de clausura ha tenido la oportunidad de jugar 5 partidos, más de 400 minutos dentro del terreno de juego en donde ha tenido la oportunidad de anotar dos goles.
