El Cucho sigue sumando puntos para el Mundial: nuevo golazo en Betis

Los jugadores colombianos siguen dando de qué hablar en el fútbol internacional luego de que la Selección Colombia se quedara con su respectivo cupo al Mundial 2026 tras la clasificación en las eliminatorias.

El regreso de las competencias de clubes, en especial a nivel de Europa, sigue dejando como protagonistas a los colombianos, quienes se reportan con asistencias, goles y destacadas participaciones, tal como lo ha venido haciendo el 'Cucho' Hernández en las últimas fechas de LaLiga, donde se ha reportado con golazos, tal como el que le marcó a Real Sociedad en su sexto partido.

Cucho Hernández vuelve a anotar golazo con Betis y pide llamado al Mundial

El delantero de 26 años se sigue robando el protagonismo en España desde que arribó en el semestre de clausura de 2025 para jugar con Betis, ya que se ha convertido en una pieza indispensable en el planteamiento del estratega Manuel Pellegrini para la zona ofensiva.

El 'Cucho' volvió a auspiciar como titular con Betis en el compromiso contra Real Sociedad en condición de local y no decepcionó el voto de confianza de Pelegrini, ya que disputó los 90 minutos y además se reportó con un golazo a penas 7 minutos desde que se dio el pitazo inicial.