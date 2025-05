El ‘Cucho’ YA perdió el título de Conference sin haber jugado la final

Las competencias más importantes a nivel mundial ya están llegando a su final cerrando la temporada 2024/25 en Europa. Tottenham conquistó la Europa League y ahora llega el turno para que el Real Betis Balompié de España se vea las caras con el Chelsea en la UEFA Conference League. Luego será el turno de la Champions entre PSG vs Inter de Milan.

Entre los equipos que llegaron a las finales están Juan Camilo Hernández con el Betis. El risaraldense ha tenido una gran temporada en el club bético desde que llegó. El ‘Cucho’ suma 15 partidos en la temporada y ha marcado cinco goles, un buen rendimiento para el goleador que fue pedido nada más ni nada menos que por Manuel Pellegrini, director técnico chileno del club.

Sin duda alguna, Juan Camilo le ha cumplido los deseos al director técnico. Su movilidad, su entendimiento con sus compañeros y sus goles han dado de qué hablar. No obstante, de cara a la final de la Conference League, aparece un gran problema para el colombiano. Por decisión técnica no podrá estar en el partido, pero sí lo hará como espectador viajando a Polonia en donde se llevará a cabo el juego.

JUAN CAMILO HERNÁNDEZ NO SERÍA CAMPEÓN DE LA CONFERENCE LEAGUE

En el caso de que el Real Betis rompa la historia y supere al Chelsea, infortunadamente para Juan Camilo Hernández, no será reconocido como campeón por el reglamento de la UEFA y por decisión técnica por parte de Manuel Pellegrini que no lo tuvo en cuenta para la competencia.

Después del mercado de fichajes europeo, la UEFA deja que las plantillas inscriban a tres jugadores nuevos para las respectivas competencias en la siguiente fase posterior a la primera instancia. Es decir, el Betis debía elegir a tres de sus cuatro contrataciones para disputar la Conference League.

Manuel Pellegrini decidió inscribir a Fran Vieites, Isco y a Antony. Dejó afuera a William Carvalho que apenas se está recuperando de una lesión y al ‘Cucho’ Hernández. Si el Betis levanta su primer trofeo a nivel de Europa en la historia, no le contará al colombiano como título oficial.

EL ‘CUCHO’ ESTÁ EN POLONIA A LA ESPERA DE LA CONFERENCE LEAGUE

Aunque Juan Camilo Hernández no está inscrito para la UEFA Conference League, tomó la decisión de hacer parte de la lista de viajeros a Polonia para acompañar a sus compañeros. El delantero ex Columbus Crew seguramente podría ganar la medalla, pero esto no le contaría como título internacional, dado que no hizo parte del plantel.

La UEFA establece que no se reconoce oficialmente a un jugador que no haya sumado minutos en algún partido de las tres competencias. Para que el jugador sea considerado campeón deberá haber participado así sea un minuto en cancha. Por su parte, si no están inscritos, mucho menos se les reconocerá como campeones.

Con este panorama, Juan Camilo Hernández no será tenido en cuenta como campeón del Betis si los de Sevilla logran levantar el título. Tamnpoco lo hará William Carvalho que no fue inscrito tampoco.