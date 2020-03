Liverpool y Atlético de Madrid se enfrentaron este miércoles 11 de marzo en el estadio Anfield Road en el compromiso de vuelta de los octavos de final de la Uefa Champions League.

Al margen del ámbito deportivo, una curiosa imagen se registró antes de iniciarse el partido y que tuvo como protagonistas a los entrenadores Jürgen Norbert Klopp y Diego Pablo Simeone.

Y es que en el momento en el que ambos equipos salieron al terreno de juego, los directores técnicos se encontraron y se disponían a saludarse, pero ante las precauciones que se han emitido en los últimos para prevenir el coronavirus, estos chocaron sus antebrazos de forma jocosa.

En un principio, Simeone se dispuso a chocar su mano derecha con la del alemán, pero este de inmediato interpuso su antebrazo.

Simeone and kloop had to do the elbow greeting. #COVID19 😂😂😂😂pic.twitter.com/mTAGhXi0Cq