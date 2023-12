El delantero histórico que podría llegar al América: "Hubo conversaciones"

América de Cali es uno de los equipos más importantes en el fútbol profesional colombiano y con la necesidad de cambiar lo hecho en 2023, podría hacer muchos cambios importantes en su plantilla.

Tras esta situación, en las últimas horas se conoció que hay posibilidades de que un delantero llegue al equipo 'escarlata' y eso ayudaría el ataque del club hoy dirigido por Lucas González.

Bien, pues se trata de Juan Fernando Caicedo, quien a lo largo de su carrera ha pasado por varios clubes importantes del FPC.

Dicha información fue revelada por el mismo jugador, quien dijo para medios nacionales que hubo un contacto con el equipo de Cali, por lo que hay posibilidades de que aterrice en la capital del Valle del Cauca.

"Hubo una conversación. Mi empresario no me dijo mucho. Le preguntaron a él por mis condiciones, pero más allá no ha habido más trascendencia", fue lo que dijo el atacante.

Así las cosas, hay posibilidades de que este futbolista aterrice al América, un equipo que ha anunciado la salida de varios jugadores en las últimas horas como Daniel Quiñones, Facundo Suárez y Diego Novoa.