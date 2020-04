El día que David Villa defendió a un colombiano frente a directivos de la MLS

Antes de iniciar la temporada, Sebastián Velásquez, jugador antioqueño de 29 años, se entrenó con Atlético Nacional y, aunque no se quedó en el plantel, aseguró que el club es una de las instituciones más grandes de Colombia, sin embargo, en una charla con el portal 'Golombianos', además de recordar esto, el fútbolista se acordó de una de las historias que marcaron su carrera, en la que el campeón del mundo con España, David Villa, puso la cara por él frente a la dirigencia de un equipo.

Lea también: Ricardo Jerez: "No podemos seguir metidos dentro de la casa"

Vásquez, quien se cruzó con el jugador español en New York City FC, sufrió problemas de alcoholismo durante una etapa de su carrera y fue ahí cuando recibió el respaldo de Villa. "El 'Guaje' me aconsejaba siempre. Yo me le pegué mucho a él, quería conseguir las cosas que él había conseguido, sabía que era duro, pero por lo menos aprenderle cosas. Él siempre me decía que tenía muy buenas condiciones. Es un crack, en toda la forma de la palabra", arrancó comentando en su charla.

Posteriormente, señaló: "Cuando estuve en rehabilitación el equipo me dijo que cuando volviera tenía que buscar otro club y él (David Villa) sacó la cara por mí. Cuando volví entrené como tres días y él (Villa) me llamó y me dijo, 'yo fui a las oficinas y di la cara por usted. No me vaya a hacer quedar mal. Siga como va, está mostrando muchas ganas'. Aunque no me quedé en el equipo, porque se acabó mi contrato de MLS, el fútbol me ha dado y me sigue dando".

Le puede interesar: Johan Arango y la confesión que hizo sobre Atlético Nacional

Actualmente, el futbolista colombiano se encuentra jugando en la segunda división del fútbol estadounidense, hace parte del club Miami FC y quiere volver a mostrar su gran nivel, sin embargo, solo pudo jugar uno de los cinco partidos que alcanzó a disputar su equipo en lo corrido del año.