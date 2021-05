El compromiso de la quinta fecha de la Copa Libertadores entre River Plate e Independiente Santa Fe será atípico, ya que la mayoría de jugadores del plantel del cuadro argentino se contagiaron de Covid-19, por lo que el entrenador Marcelo Gallardo tendrá que improvisar una nómina C ante el elenco ‘cardenal’.

Entre esa improvisación, al ‘Muñeco’ le tocará poner a un jugador que no es portero, ya que los arqueros Franco Armani, Enrique Bologna y Germán Lux también salieron positivos en las pruebas PCR; la duda pasa entre Milton Casco y el mediocampista Enzo Pérez, quien tuvo que ser sustituido en el compromiso ante Boca Juniors por una molestia muscular.

No obstante, no es la primera vez que al cuadro ‘Millonario’ le sucede un hecho anómalo. En la temporada del 98, River jugaba ante Deportivo Español cuando el portero de ese entonces Roberto Bonano fue expulsado faltando 20 minutos para acabarse el encuentro; el entrenador Ramón Díaz ya había hecho los cambios y por no mover la zaga prefirió que el delantero colombiano, Juan Pablo Ángel, experimentara en esa posición.

Bajo los tres palos, el delantero ex Atlético Nacional recibió la única anotación del compromiso que ganó River 1-4; lo sucedido quedó en el recuerdo de la parcial argentina y de Juan Pablo Ángel.

Santa Fe de Bogotá, por su lado, tendrá que aprovechar esta ‘ganga’, ya que es el último de su grupo con dos unidades, por lo que una victoria lo dejaría con vida para la última fecha ante Junior.