El 'Diablito' Echeverri sale del Manchester City y ya fue anunciado en otro club europeo
El futbolista argentino de apenas 19 años no ha logrado tener mucha acción en el City.
El Manchester City ha hecho oficial la cesión del centrocampista argentino Claudio el ‘Diablito’ Echeverri al Bayern Leverkusen hasta final de temporada, en una operación que no incluye opción de compra al término del préstamo.
El joven de 19 años fichó por el cuadro inglés en enero de 2024 procedente de River Plate, pero permaneció cedido en el club argentino hasta incorporarse al City en febrero de 2025.
Desde su llegada, apenas disputó tres encuentros con los 'citizens'. Hizo su debut en la final de la FA Cup frente al Crystal Palace, que el equipo dirigido por Pep Guardiola perdió, además de estrenarse en la Premier contra el Fulham y marcar un gol de tiro libre en el Mundial de Clubes contra el Al-Ain.
¿Por qué Claudio Echeverri deja el Manchester City?
La fuerte competencia en el centro del campo y una lesión en el tobillo limitaron su participación en el equipo dirigido por el técnico Pep Guardiola, quien ha decidido junto con las directivas darle rodaje en otro equipo ante una la poca cantidad de minutos que tendrá en el club en esta temporada que inició hace poco.
Echeverri da el salto a Alemania y se pondrá a las órdenes del técnico neerlandés Erik ten Hag, exentrenador del Manchester United, y coincidirá con su compatriota Exequiel Palacios, que formó parte del equipo argentino que se proclamó campeón del mundo en Qatar 2022.
🇦🇷 Claudio Echeverri ya entrena en Leverkusen y dejó un mensaje claro en su primer día 💪— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_es) August 21, 2025
🎥 Entrevista completa + imágenes exclusivas: https://t.co/tu8zwcvIYP#SomosBayer04 🖤❤️ pic.twitter.com/fezPnlt9KW
Bayer Leverkusen está contento con la llegada del argentino
El Manchester City invirtió 18,5 millones de euros en Echeverri hace un año y medio, talentoso jugador que marcó seis goles en nueve partidos del más reciente Campeonato Sudamericano Sub-20.
"Un gran futbolista, muy potente en el regate, con ganas de marcar y siempre capaz de sacar ventaja de sus compañeros. Los aficionados al fútbol vienen al estadio por alguien como Claudio", declaró el director deportivo Simon Rolfes al describir el fichaje: "Su creatividad aportará nuevas y atractivas facetas a nuestro juego", agregó.
