El 'Diablito' Echeverri sale del Manchester City y ya fue anunciado en otro club europeo

Bayer Leverkusen está contento con la llegada del argentino

El Manchester City invirtió 18,5 millones de euros en Echeverri hace un año y medio, talentoso jugador que marcó seis goles en nueve partidos del más reciente Campeonato Sudamericano Sub-20.

"Un gran futbolista, muy potente en el regate, con ganas de marcar y siempre capaz de sacar ventaja de sus compañeros. Los aficionados al fútbol vienen al estadio por alguien como Claudio", declaró el director deportivo Simon Rolfes al describir el fichaje: "Su creatividad aportará nuevas y atractivas facetas a nuestro juego", agregó.