El ‘Dibu’ Martínez elogió a un ídolo de Nacional: “El mejor del mundo”

Sin duda alguna, Emiliano Martínez ha tenido una historia llena de polémicas contra la Selección Colombia que hacen recordar esas provocaciones en la tanda de penales de 2021 en la Copa América. No obstante, no se puede negar que para Argentina es un referente, un ídolo, tanto así que ha logrado ganar el reconocimiento en las entregas del Balón de Oro como el mejor portero del mundo.

Colombia seguramente no tiene referenciado de buena manera al ‘Dibu’ Martínez, pero el arquero retumbó las vibras de Atlético Nacional recordando a una de las insignias del club en el último tiempo.

Todo esto ocurrió en las Eliminatorias Sudamericanas después de la victoria holgada de Argentina en el Más Monumental en la despedida de Lionel Messi que puso fin al ciclo de las clasificatorias con la ‘Albiceleste’. Dejando su arco invicto ante Venezuela, el polémico Emiliano ‘Dibu’ Martínez no se guardó nada para destacar a un referente de Atlético Nacional. De hecho, lo eligió como el mejor del mundo.

EMILIANO MARTÍNEZ RECORDÓ A FRANCO ARMANI

Justo después del último partido de Argentina en condición de local, Emiliano fue consultado en zona mixta por su actuación en el arco y una nueva valla invicta. La respuesta del ‘Dibu’ puso los pelos de punta en Atlético Nacional al recordar a Franco Armani, quien defendió la portería verdolaga por siete temporadas.

Aprovechando su cumpleaños, a Emiliano le dieron el reconocimiento de ser el mejor portero de la historia del fútbol argentino, pues, sus títulos lo avalan y el haber ganado dos Premios Lev Yashin y dos Premios The Best como el mejor en su posición también hablan. Sin embargo, el ‘Dibu’ eligió a Franco Armani.

Con un contundente, “no, el mejor arquero es Franco Armani”, Emiliano Martínez cerró la discusión que buscaba resolver quién es el mejor guardameta argentino del mundo, Armani, ganador de una Copa Libertadores con Atlético Nacional fue su elegido.

Cada vez que a Nacional le hablan de Franco Armani, los hinchas se ilusionan con su posible regreso para retirarse en la institución que lo formó y que lo catapultó a River Plate y, a la postre, a la selección de Argentina.

FRANCO ARMANI NO TUVO LA MISMA SUERTE QUE EMILIANO MARTÍNEZ

Pese al rótulo del mejor portero argentino del mundo, Franco Armani nunca pudo salir a Europa, ni tampoco contó con el protagonismo en la selección de Argentina que sí ha tenido Emiliano Martínez desde que debutó en 2021.

Franco solo pudo jugar 19 encuentros con la selección, mientras que Emiliano Martínez ya suma 54 partidos y seguirá cosechando juegos como el único dueño de la portería. Armani, referente de Atlético Nacional ha coqueteado con el interés de volver al club colombiano. Aunque no ha jugado nunca en Europa, eso pasó a un segundo plano y podría retirarse o en River Plate o bien, en Colombia.

Además, Franco Armani decidió retirarse de la selección de Argentina en 2024, por lo cual no tuvo el mismo reconocimiento que Emiliano ‘Dibu’ Martínez. Sin embargo, el arquero del Aston Villa no titubeó en elegirlo como el mejor argentino en la posición de todos los tiempos.