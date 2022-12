El emotivo adiós de Iván Ramiro Córdoba a Sinisa Mihajlovic: "Gracias por lo que me enseñaste"

El mundo del fútbol se sacudió este viernes con el fallecimiento de Sinisa Mihajlovic, el exjugador y entrenador serbio quien es recordado por su gran capacidad para cobrar tiros libres.

Muchos personajes del fútbol se han expresado en torno a esta triste noticia, uno de ellos fue Iván Ramiro Córdoba. El excapitán de la Selección Colombia dejó un mensaje en sus redes sociales para despedir a quien fue su compañero en el Inter de Mlián.

"Gracias por todo lo que me enseñaste. Siempre me apoyaste y me ayudaste a ser mejor. Siempre te recordaré así...Sinisa Mihajlovic, zurda mágica", escribió el antioqueño en su cuenta de Twitter.