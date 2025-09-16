Actualizado:
Mar, 16/09/2025 - 14:55
El enigma de Durán: vuelve al gimnasio pero aún no hay plazos para su regreso
El delantero colombiano se prepara para volver a jugar después de su lesión.
Jhon Jader Durán es un jugador que siempre está en el ojo de la prensa, en este caso es por su lesión en la espalda, de la que nunca se tuvo mucha información pero que lo ha tenido alejado de los terrenos de juego por varios partidos.
El delantero colombiano ha estado muy vigilado por los medios de comunicación después de conocerse que por forzar en la previa de Champions contra Benfica había agravado su situación y que esa misma lesión lo podría tener lejos de las canchas por mucho más tiempo de lo esperado.
Volvió a Turquía para prepararse
Durán viajó la semana anterior a España para consultar especialistas sobre su lesión, tras el viaje se lo vio volver en muletas lo que sembró una gran preocupación en los fanáticos del Fenerbache y de la selección Colombia. Sin embargo, hoy se lo vio entrenando en gimnasio, todavía sin balón, pero ya haciendo esfuerzos físicos para reacondicionarse y poder volver a jugar.
El delantero colombiano ha jugado únicamente en 6 partidos con su nuevo equipo lo que le dejó un rédito de un gol y dos asistencias. El equipo turco espera el regreso de su nuevo delantero quien está cedido desde el Al Nassr de Cristiano y por quien según lo dicho por el mismo presidente se hizo un esfuerzo muy grande y no se esperaba su fichaje debido a las ofertas provenientes de ligas más importantes por el colombiano.
Todavía no se conoce el alcance
Si bien el delantero que salió de Envigado ya está haciendo ejercicios de gimnasio no se conoce realmente el alcance de su lesión se espera que haga un par de semanas de ejercicio físico para por fin ahí regresar a los entrenamientos con balón y para recibir el alta médica y poder volver a los terrenos de juego.
Cabe recordar que Jhon Jader Durán no juega desde el partido de vuelta de la fase previa de Champions entre Fenerbache y Benfica en donde entró y a los pocos minutos tuvo que ser reemplazado ya que no se encontraba en condiciones para terminar el partido y desde ese día se ha especulado mucho con su lesión, lesión que el equipo nunca se preocupó en aclarar.
Fuente
Antena 2