El enigma de Durán: vuelve al gimnasio pero aún no hay plazos para su regreso

Jhon Jader Durán es un jugador que siempre está en el ojo de la prensa, en este caso es por su lesión en la espalda, de la que nunca se tuvo mucha información pero que lo ha tenido alejado de los terrenos de juego por varios partidos.

El delantero colombiano ha estado muy vigilado por los medios de comunicación después de conocerse que por forzar en la previa de Champions contra Benfica había agravado su situación y que esa misma lesión lo podría tener lejos de las canchas por mucho más tiempo de lo esperado.