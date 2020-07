"El escándalo revienta en el partido Colombia v Brasil en 2017": todos los detalles de Jorge Perdomo

“Cuando uno lee el documento, uno encuentra que en virtud de los testimonios que hay allí, se evidencia que hubo maniobras y amañamiento, entregando información privilegiada, manipulación documentos; y lo más grave, que fue lo que yo señalé en su momento, la configuración de un acto de corrupción privada donde se entregó un dinero para adjudicar ese contrato… Yo soy respetuoso de la legalidad, por lo que voy a impugnar esta sanción que me llegó de la SIC para hacer caer en cuenta estas dos circunstancias”, acotó Perdomo en la entrevista.

“El escándalo revienta con el partido Brasil vs Colombia en septiembre del año 2017, por supuesto después tuvimos oportunidad cuando se hace allanamiento por parte de la SIC y se hace formulación de cargos. Después pudimos conocer lo que dice el representante de Ticket Shop, donde él decía que la gente de ticket le pedía de vuelta el manejo de la boletería porque ellos lo necesitaban para recuperar el dinero de la adjudicación del contrato”, reveló el actual directivo del Atlético Huila y quien fue pieza clave en todo este proceso.

“Entonces esto lo uno con lo que yo tuve conocimiento un mes y medio antes cuando el señor Rodrigo Rendón va a mi oficina después del partido Paraguay vs Colombia. Ese día terminaba el contrato de la boletería y él me dice que estaba interesado en la renovación automática, yo le dije que tenía que someterse al proceso establecido cuatro años antes y me dijo que estaba interesado en que se produzca esta renovación y que había un dinero para mí. Cuando le dije que no entendía, él medio que cuatro años atrás había entregado un dinero a los tres jerarcas del fútbol (Luis Bedoya, Ramón Jesurún y Álvaro González) ... Con esa información, yo voy con mi asesor y él me dice que eso es tan delicado que debo consultarlo con dos abogados penalistas, yo hice eso y me dijeron que si no tengo pruebas contundentes puedo exponerme a una denuncia y yo no tenía más que esa confesión sin grabaciones. Eso sucedió el 5 de septiembre”, siguió relatando Jorge Perdomo sobre cómo se dio todo.

“Después que estalla el escándalo, unos meses después, yo tuve una reunión con el doctor Robledo, por ese entonces era Superintendente. Él me pregunta que si por ese contrato se habían entregado 4 mil millones y me dijo que tenía lista la investigación, pero que la iba a soltar después del Mundial de Rusia… La información que tengo yo es que la fiscalía está adelantado paralelamente este proceso, así como lo venía haciendo la SIC, pero desconozco cualquier implicación ante la justicia americana”, explicó.

Y cerró con una reflexión que debe dejar a los directivos este escándalo nacional: “Para mí lo que es evidente es que eso no estuvo bien, pero más allá de todo, lo que debemos recapacitar es que el fútbol no debe vivir en el secretismo. Hay gente que cree que las cosas se deben arreglar solo en cuatro paredes como si la ley de la oferta fuera un código de conducta para el fútbol. Lo que debemos hacer es reorganizarnos como dirigencia con honestidad y transparencia”.