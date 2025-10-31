El espaldarazo de Michel a Yaser y sus compañeros: "El equipo es top"

“Tenemos una plantilla muy buena”, dijo Míchel

En rueda de prensa previa al duelo contra el Getafe, el entrenador del Girona FC aseguró que sigue convencido del talento de sus jugadores y del crecimiento del equipo, asegurando que si se confía en el equipo se pueden volver a lograr grandes cosas, recordando la gran temporada del equipo hace un par de años en la que consiguió una histórica clasificación a Champions League.

“Si somos capaces de mirar hacia adelante, presionar y competir con energía, haremos una muy buena temporada”, afirmó el técnico español.

Míchel resaltó además que el grupo no está cansado tras la reciente prórroga en Copa del Rey ante el Constancia, un partido que debieron haber controlado con mucha más facilidad pero se les terminó saliendo de las manos y acabaron pidiendo tiempo, además destacó que ese partido ayudó a jugadores como Bryan Gil o Tsygankov a sumar minutos de calidad.