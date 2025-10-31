Actualizado:
Vie, 31/10/2025 - 11:57
El espaldarazo de Michel a Yaser y sus compañeros: "El equipo es top"
El equipo del colombiano no arrancó de la mejor manera la temporada en la Liga Española.
En rueda de prensa previa al partido de liga de este fin de semana el técnico Míchel Sánchez Girona se tomó el tiempo de destacar la calidad del plantel y la actitud del equipo pese al mal arranque en Liga. Entre las distintas declaraciones se hizo alusión al colombiano Yáser Asprilla quien fue mencionado dentro de un grupo con mucho potencial.
“Tenemos una plantilla muy buena”, dijo Míchel
En rueda de prensa previa al duelo contra el Getafe, el entrenador del Girona FC aseguró que sigue convencido del talento de sus jugadores y del crecimiento del equipo, asegurando que si se confía en el equipo se pueden volver a lograr grandes cosas, recordando la gran temporada del equipo hace un par de años en la que consiguió una histórica clasificación a Champions League.
“Si somos capaces de mirar hacia adelante, presionar y competir con energía, haremos una muy buena temporada”, afirmó el técnico español.
Míchel resaltó además que el grupo no está cansado tras la reciente prórroga en Copa del Rey ante el Constancia, un partido que debieron haber controlado con mucha más facilidad pero se les terminó saliendo de las manos y acabaron pidiendo tiempo, además destacó que ese partido ayudó a jugadores como Bryan Gil o Tsygankov a sumar minutos de calidad.
Apoyo total al proyecto
El estratega reconoció que el inicio ha sido complicado, pero confía plenamente en revertir la situación con trabajo y compromiso.
Es mi responsabilidad hacer que estos grandes jugadores entiendan mi filosofía y compitan al máximo nivel
Entre los futbolistas que cuentan con respaldo total se encuentra Yáser Asprilla, quien sigue ganando protagonismo y minutos en su primera temporada en el fútbol español. En su cumpleaños número 50, Míchel cerró con un mensaje de gratitud:
“He encontrado un club y un equipo ‘top’ en todos los sentidos. Quiero seguir mucho tiempo aquí”, concluyó.
Fuente
Antena 2