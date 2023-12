El esperado regreso: Real Madrid quiere volver a contar con un referente

El mercado de fichajes aparece en la vuelta de la esquina para los clubes europeos y el Real Madrid ya empieza a barajar cuáles serán los jugadores con los que espera contar en enero de 2024 y en lo que resta de la temporada. Aunque Carlo Ancelotti mencionó que no iban a fichar, cómodos con el plantel que tienen, esto podría cambiar.

Seguramente nadie está listo para que un jugador se lesione como es el caso del Barcelona que tendrá que buscar volantes en el mercado para suplir a Gavi por su rotura de ligamento y meniscos sufrida con la Selección de España. Tampoco el Real Madrid por las bajas de Éder Militao y David Alaba en la zaga defensiva. Por esta razón, la cara en la ventana de transferencias cambiaría.

Vea también: Linda regresó, pero no evitó la derrota: Real Madrid, al borde de la eliminación en Champions

La prioridad ahora parece ser la de un defensor central en el Real Madrid. Nacho se puede multiplicar y jugar en cada zona de la defensa, pero la idea es tener a un zaguero que supla a Éder Militao y David Alaba. El elegido sería una cara ya conocida para el cuadro merengue, de acuerdo con el Diario Bild de Alemania.

Raphaël Varane regresó en la fecha pasada de la Premier League al Manchester United. Una lesión no le había permitido jugar, pero ante el Liverpool volvió a ser de la partida, y como si fuera poco, fue la figura del empate sin goles. Sin embargo, es uno de los que parece que no volvería al Old Trafford en enero y ahí entraría su ex equipo buscando contar con su vuelta a España.

Le puede interesar: Real Madrid y PSG le ponen fecha limite a Mbappé para definir su futuro

El internacional francés fue vendido al Manchester United por un valor equivalente a los 50 millones de euros y tras dos años en el club mancuniano, podría regresar al Real Madrid para cubrir la zona en lugar de los lesionados. Erik ten Hag no lo utilizaría, pues su lugar está atrás de Victor Lindelof o del lesionado Harry Maguire. Por esta razón, vería con buenos ojos regresar al lugar donde más títulos ganó como profesional.