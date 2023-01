Linda Caicedo cumple 18 años el 22 de febrero de este 2023 y para entonces, se espera que su futuro pueda definirse, pues para nadie es un secreto que constantemente se habla de su llegada al fútbol europeo.

Vea también: [Galería] Linda Caicedo arrasó con los premios a lo mejor del fútbol femenino

Tras esa situación, Cisco Terreros, el representante de la colombiana, dio unas declaraciones en las que pudo aclarar un poco más el tema al respecto y constantemente destacó la madurez que está teniendo Linda para tomar una decisión final.

“Legalmente la FIFA protege a los menores de 18 años, los cuales no pueden firmar fuera de su país de nacimiento hasta que cumpla la mayoría de edad, hay dos excepciones a esta regla, pero ninguna le aplican a Linda, tendremos que esperar hasta el 22 de febrero para poder salir algún tipo de fichaje. Hay varios equipos interesados y hemos tenido conversaciones, pero te reitero que hasta el momento no hay ninguna decisión ni firma hasta que ella cumpla los 18 años”, fue lo que inició diciendo el agente en una entrevista para el diario AS.

Por otro lado, hizo referencia específica al equipo español con el que más se ha relacionado a esta jugadora: “El presidente de Barcelona lo dijo, entonces es muy público el interés de ellos, que tan profundo sea ese interés o que tengamos oferta en la mesa no lo podría ni confirmar ni rechazar, pero es algo que se ha hecho extremadamente público y sé que la vienen siguiendo hace bastante tiempo”.

Le puede interesar: Linda Caicedo habló de todo: su futuro, oferta del Barcelona y liga femenina de seis meses

Y finalmente, no ocultó que el destino de esta atacante es Europa más que Sudamérica: “Puedo confirmar que hay interés de todas las cinco grandes ligas del mundo, podemos incluir la sexta que es la liga de Estados Unidos que como sabemos es potencial mundial, no es secreto que exista interés de varios equipos de todas las ligas más grandes del mundo”.

Así las cosas, parece que solo queda esperar algo más de un mes para conocer el próximo destino de la jugadora más importante de Colombia en la actualidad.