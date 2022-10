Para nadie es un secreto que Jurgen Klopp es uno de los técnicos más experimentados del fútbol internacional y por eso día a día se encarga de buscar jugadores que le aporten a su estrategia, la misma que construye de acuerdo a las necesidades del Liverpool.

En las últimas horas se dio a conocer unas declaraciones del entrenador, quien confesó sentirse arrepentido por no fichar a uno de los futbolistas revelación, el cual, en las últimas semanas, ha mostrado liderazgo y jerarquía en la cancha.

A través del canal noruego TV2, Klopp aseguró que tiente una especial admiración por el mediocentro ofensivo Martin Odegaard, quien actualmente integra las filas del Arsenal con solo 23 años.

"Tuvimos una larga conversación cuando él todavía era un niño, junto con su padre. Al final se decidió por el Real Madrid, y está bien, pero por eso siempre le he seguido", empezó diciendo el DT del equipo inglés al recordar su época en el Dortmund.

Así mismo aseguró que "realmente me gusta. Aunque es fácil en estos días, fue un poco más difícil al comienzo de su carrera cuando estaba en el Real Madrid. Entonces pareció que podría no seguir su camino. Eso me decepcionó mucho, porque lo queríamos en Dortmund cuando era muy joven".

Lo que sí se sabe es que este jugador noruego comparte la posición del colombiano de Luis Díaz, otra apuesta de Klopp que ha sabido responder a la confianza del entrenador alemán.

Por ahora, el fichaje de este joven jugador solo queda en un sueño para el entrenador del Liverpool.