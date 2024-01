El fútbol mundial está en vilo por la salud de Franz Beckenbauer: "No se siente bien"

A pocas horas para que termine el año 2023, hay un hecho que pone en alerta al fútbol mundial con respecto a Franz Beckenbauer, pues desde hace varios días se encuentra en un delicado estado de salud, pero en vez de que haya un avance al respecto, la situación apunta a que sucede todo lo contrario.

En los próximos días, se estrenará en las radiodifusoras públicas de Alemania el documental 'Beckenbauer', el cual recorre la vida y obra de quien fue el capitán de aquel 'Mannschaft' campeón del Mundial de 1974 y quien además comparte un lugar de honor con Pelé, Diego Armando Maradona y Johan Cruyff entre los mejores jugadores de todos los tiempos.

En esta producción, su hermano Walter Beckenbauer entregó unas declaraciones poco alentadoras sobre el estado de salud del 'Kaiser': "Si dijera que está bien estaría mintiendo, y no me gusta mentir. No se siente bien", aseguró.

Beckenbauer ya había avisado sobre su salud

Antes de que se celebrara el Mundial de Qatar 2022, al cual no pudo asistir, Beckenbauer habló públicamente sobre la condición que tenía por ese entonces: "Tuve el llamado infarto en un ojo. Lamentablemente, ya no puedo ver nada en el lado derecho y debo tener mucho cuidado con mi corazón", declaró.

Por otra parte, Lothar Matthäus, otro histórico de la Selección de Alemania, también había mostrado su preocupación por la salud del exjugador de 78 años de edad: "Le deseamos lo mejor y que vuelva a ser el mismo de antes. Franz (Beckenbauer) siempre decía que la salud es lo más importante en la vida. No tiene eso en este momento", expresó el pasado mes de agosto a la cadena francesa RTL.

Franz Beckenbauer comparte el honor de ser, junto con el brasileño Mario Zagallo y el francés Didier Deschamps, de ser las únicas figuras del fútbol que ganaron la Copa del Mundo como jugador y como entrenador, pues desde el banquillo llevó a Alemania a conquistar el Mundial de Italia 1990 tras vencer en la final a Argentina.

Con el conjunto teutón también supo ganar la Eurocopa de 1972. Además, fue tres veces seguidas campeón de la Copa de Europa (actual Champions League) defendiendo la camiseta del Bayern Múnich. Estos logros lo llevaron a ganar el Balón de Oro en dos oportunidades.

