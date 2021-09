El futbolista Jerome Boateng es juzgado por agresión a su expareja

El nuevo defensa del Lyon Jerome Boateng se presentó este jueves ante el Tribunal de Múnich (sur de Alemania) para ser juzgado por agresión a la madre de sus dos hijos, en unos hechos que se remontan a 2018.

Boateng, de 33 años y pilar del Bayern Múnich en la última década, llegó a la audiencia acompañado de su abogado Kai Walden, constató un periodista de la AFP.

Su antigua pareja le acusa de haberle herido durante una violenta disputa hace tres años en vacaciones.

La pena máxima para hechos de esta naturaleza es de cinco años de prisión. El veredicto podría anunciarse desde este jueves.

Anne Leiding, portavoz del fiscal de Múnich, tomó la palabra para leer los hechos contenidos en el acta de acusación.

"M. Boateng primero lanzó (a la víctima) una linterna, la insultó y le lanzó una nevera portátil que la golpeó en la parte superior derecha de su cuerpo, hiriéndola", señaló.

"A continuación se alejó y luego volvió contra ella, la insultó de nuevo, la golpeó y la tiró del brazo", añadió la portavoz, precisando que estos elementos forman parte únicamente de la acusación y que los debates deberán comenzar el jueves para "esclarecer lo que pasó, saber si todo esto se corresponde con la realidad o no".

Boateng respondió a las acusaciones durante casi dos horas. Según su versión, fue su pareja la que se mostró agresiva e incluso le dañó el labio de un golpe. "No estuve violento, no la ataqué", dijo.

La presunta víctima mantuvo su versión: "Me metió el pulgar en el ojo, me mordió la cabeza y me tiró al suelo por los pelos".