El futbolista que jugará tres Mundiales en menos de un año: sería récord

Mientras el calendario de eventos deportivos pone sus miradas en el cierre del 2025 en donde hay Mundial Sub-20 que se juega en Chile en estos momentos, Mundial Sub-17 en noviembre y a la espera de la Copa del Mundo de mayores en 2026, las grandes joyas del balompié y de las nuevas generaciones empiezan a entrar en escena.

Justamente, uno de los futbolistas que ya está dando de qué hablar y que se lo pelean en Europa es nada más ni nada menos que el mexicano Gilberto Mora. Con 16 años, el jugador que pertenece a los Xolos de Tijuana ha firmado estelares e imborrables presentaciones con la selección de México Sub-20 en el Mundial de Chile. De hecho, es uno de los goleadores del torneo con tres anotaciones.

Gilberto Mora salió a relucir gracias a Juan Carlos Osorio. El entrenador colombiano lo sacó al profesionalismo poniéndolo a debutar con apenas 15 años. Un año más tarde, con más rodaje, es un adelantado a su edad disputando el Mundial con cinco años de diferencia frente a la edad límite de la competencia orbital.

EL MUNDIAL SUB-20 NO SERÁ EL ÚNICO PARA GILBERTO MORA

En la fase de grupos contra España, Gilberto Mora anotó dos goles para evitar una derrota que hubiese podido cambiar todo en la clasificación mexicana. Afortunadamente, la joya de 16 años dio el golpe. Sumando sus primeros pinitos a nivel global, este solo será el primer certamen orbital para el jugador que milita en Xolos de Tijuana.

Pues, Gilberto Mora terminará lo que resta del Mundial en donde enfrentarán a Chile en octavos de final. Una vez termine su participación en suelo austral, Mora deberá concentrar con la selección Sub-17 para encarar la Copa del Mundo de la categoría.

Sin embargo, no solo se quedará con las dos presencias en los torneos juveniles. El volante es una realidad en el equipo de Javier el ‘Vasco’ Aguirre sumando convocatorias y minutos en cancha. Aguirre espera tenerlo en cuenta para jugar el Mundial en 2026 como locales.

En ese sentido, Gilberto Mora será uno de los jugadores históricos con apenas 16 años bajo el panorama de poder estar en tres Mundiales en menos de un año. Entre el Sub-20 y el Sub-17 no hay diferencias significativas de tiempo, pues, apenas acabe la cita orbital de Chile, arrancará en Catar el Sub-17.

Menos de un mes separa a Gilberto Mora de actuar en dos Mundiales, mientras que para el de mayores, evento al que irá convocado por Javier Aguirre quedan alrededor de ocho meses.

Gilberto Mora estaría en tres ediciones mundialistas en tan solo nueve meses. Estos eventos serán claves en busca de salir de México y poner su carrera en un pico más alto pensando en cumplir el sueño de jugar en grandes clubes de Europa. De hecho, ya se lo están peleando en suelo europeo.