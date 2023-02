El futuro de James cambiaría en Olympiacos y todo por la decisión acaba de tomar Marcelo

Olympiacos de El Pireo ha mejorado su andar en las últimas fechas, esto, en gran parte gracias al buen desempeño de James Rodríguez, quien se ha convertido en figura y tiene soñando a los aficionados con un cupo a un torneo internacional. Sin embargo, se ha confirmado una noticia que pone en entredicho su futuro allí.

Y es que ya es un hecho que Marcelo ha rescindido su contrato con Olympiacos después de negociaciones con la cúpula del equipo ateniense, marchándose del club tan solo cinco meses tras su adquisición por el campeón de Grecia, el lateral brasileño de 34 años ya no será parte del equipo.

Durante su corto periodo en Olympiacos, el brasileño disputó diez partidos (entre liga, copa y Europa League) y anotó tres goles. De tal forma, uno de los grandes amigos de James Rodríguez -en la plantilla- se ha marchado y esto podría acrecentar los rumores de la salida del colombiano.

Ahora, un portal griego ha informado que el lateral izquierdo tiene una oferta de otro equipo en Europa, la cual es mucho más fuerte económicamente que la que firmó con Olympiacos; recordando que había firmado por un año, con posibilidad de extensión para otro más más.

Tras su desvinculación de Olympiacos, el futbolista de 34 años escribió en sus redes sociales: "He vivido momentos inolvidables en Grecia, donde me acogieron calurosamente en un nuevo hogar, no solo para mí, sino también para mi familia. El Pireo y su gente tienen todo mi corazón y esta no será mi última vez en este increíble país".

Asimismo, el ex Selección Brasil afirmó que "solo puedo expresar mi gratitud por vestir la camiseta del Olympiacos. Aunque la estancia haya sido breve, la experiencia y los amigos que he hecho quedarán marcados para siempre en mi vida. Hoy me despido pero dejo mi afecto y respeto al presidente, a mis compañeros de equipo, a todos los empleados y aficionados del club. Deseo al Olympiacos un futuro lleno de éxitos".

