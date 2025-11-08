El gol maradoniano de Linda Caicedo que le da la vuelta al mundo

El Real Madrid femenino superó 5-0 al Alhama en la jornada de la Liga F, en un encuentro que dejó como hecho destacado el gol de Linda Caicedo, descrito por La Liga como una acción “maradoniana” por la manera en que la delantera colombiana construyó la jugada.

El tanto se produjo en el segundo tiempo, cuando Caicedo tomó el balón desde la mitad de la cancha, eludió a varias rivales y definió dentro del área con precisión ante la salida de la portera del Alhama. La jugada recorrió rápidamente los medios oficiales del torneo, que la destacaron en sus redes sociales como una acción de alta calidad técnica por la conducción, los regates y la finalización.

El gol significó uno de los tantos del partido para el Real Madrid, que dominó el juego desde el inicio.

El triunfo dejó al Real Madrid en la parte alta de la tabla, manteniendo la distancia con el líder Barcelona, que también ganó su compromiso de la jornada. Con este resultado, el conjunto blanco sumó tres puntos más.

Linda Caicedo completó los 90 minutos y fue una de las jugadoras más activas en el frente de ataque. El gol, que ya circula ampliamente en redes sociales, fue comparado por el perfil oficial de La Liga F con los históricos recorridos individuales de Diego Armando Maradona, destacando la similitud en la conducción y la manera en que superó a varias defensoras antes de anotar.