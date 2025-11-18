El gran gesto de Daniel Muñoz: revelan por qué salió de la concentración de Colombia

En plena Fecha FIFA y ultimando detalles para el 2026 en donde la Selección Colombia afrontará el Mundial, hubo una sorpresiva noticia que prendió las alarmas para enfrentar a Australia. Daniel Muñoz salió de la convocatoria el fin de semana antes del segundo partido.

Vea también: Revolcón en Liga BetPlay: equipo tendrá 16 bajas para el 2026

Afortunadamente, no pasó por una situación física o alguna lesión, pues el lateral derecho no fue titular y no había ninguna circunstancia médica que pusiera en riesgo su participación ante Australia. Todo pasó por un tema personal que tuvo que solucionar.

El corto comunicado de Colombia afirmó que, “La Federación Colombiana de Fútbol y el cuerpo técnico de la Selección Colombia informan que el jugador Daniel Muñoz deja la concentración del combinado nacional por motivos familiares”. Sin más detalles, el lateral dejó al seleccionado. Sebastián Heredia en Voces del Deporte de Deportes RCN dio con la razón de su salida.

LA RAZÓN QUE DIO CON LA SALIDA DE DANIEL MUÑOZ

De acuerdo con Sebastián Heredia, todo pasó por una petición del lateral derecho que dejó a la Selección Colombia, “habla muy bien de la persona, no voy a romantizar la muerte ni nada menos, pero Daniel Muñoz pidió irse de la Selección porque se le murió un amigo y él habló en el velorio. Un amigo de barrio, de toda su vida. Eso habla de lo que es Daniel Muñoz”.

Le puede interesar: Neymar recibe otro ultimátum de Ancelotti: esta es la nueva condición

El jugador del Crystal Palace no salió de la concentración por algún tema familiar o porque debía solucionar algo en Medellín o en Inglaterra para regresar al equipo londinense. Todo pasó por el fallecimiento de uno de sus grandes amigos.

Sin duda alguna, priorizó una vida de una de sus grandes amistades que afrontar el segundo partido de la Fecha FIFA de noviembre. Un gesto que habla tremendo de lo que es Daniel Muñoz y de lo bien sentado que tiene la cabeza para decantarse por salir de la concentración.

Sebastián Heredia afirmó, “así no sea amistoso también. Levantar la mano y decir, ‘un amigo mío de toda la vida se murió y quiero estar con su familia acompañando’. El tipo cogió el micrófono, habló y todo. Y muy bien la Selección de darle permiso porque tiene todo el derecho”.

Lea también: Huila explica la desaparición: "Es lo más responsable para el departamento"

Así como en el partido ante Nueva Zelanda, seguramente estará Santiago Arias en la banda derecha supliendo a Daniel Muñoz, que, dado que no jugó en el primer encuentro, posiblemente iba a ser titular con Australia.