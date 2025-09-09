Actualizado:
Mar, 09/09/2025 - 14:15
El gran objetivo de Colombia Vs Venezuela en la Eliminatoria
Colombia visita a Venezuela en la fecha 18 de la Eliminatoria.
La Selección Colombia cierra este martes 9 de septiembre la Eliminatoria de la Conmebol rumbo a la Copa del Mundo de 2026 visitando a Venezuela en el estadio Monumental de Maturín.
Después de asegurar la clasificación al Mundial en la fecha 17, luego de golear en condición de local a Bolivia, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo afrontará el compromiso como juez, teniendo en cuenta que Venezuela está luchando por quedarse con el puesto al repechaje.
Colombia tiene otro objetivo Vs Venezuela
En el partido contra Venezuela, la Selección Colombia tendrá un nuevo objetivo, que modificaría la tabla de posiciones final de la Eliminatoria.
Antes del compromiso, el equipo colombiano cuenta con 25 unidades y en caso de superar a Venezuela llegaría a 28 puntos.
Si Colombia logra la victoria podría aspirar a terminar el clasificatorio entre los cuatro primeros de la Eliminatoria.
Por encima de los dirigidos por Néstor Lorenzo están Ecuador (26 puntos) y Uruguay (27 puntos).
En la última jornada de la Eliminatoria Ecuador jugará en condición de local con Argentina, mientras que Uruguay visitará a Chile.
¿Cómo se define el equipo que clasificará al repechaje en Conmebol?
Venezuela (18 puntos) y Bolivia (17 puntos) están disputando el puesto de clasificación al repechaje rumbo a la Copa del Mundo de 2026.
El equipo venezolano deberá sumar frente a Colombia en el estadio Monumental de Maturín y el seleccionado boliviano tratará de superar en El Alto a Brasil para aspirar al boleto del repechaje.
Fuente
Antena 2