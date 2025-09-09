El gran objetivo de Colombia Vs Venezuela en la Eliminatoria

Colombia tiene otro objetivo Vs Venezuela

En el partido contra Venezuela, la Selección Colombia tendrá un nuevo objetivo, que modificaría la tabla de posiciones final de la Eliminatoria.

Antes del compromiso, el equipo colombiano cuenta con 25 unidades y en caso de superar a Venezuela llegaría a 28 puntos.

Si Colombia logra la victoria podría aspirar a terminar el clasificatorio entre los cuatro primeros de la Eliminatoria.

Por encima de los dirigidos por Néstor Lorenzo están Ecuador (26 puntos) y Uruguay (27 puntos).

En la última jornada de la Eliminatoria Ecuador jugará en condición de local con Argentina, mientras que Uruguay visitará a Chile.