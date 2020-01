El increíble gol que falló James Rodríguez en la Copa del Rey

James Rodríguez volvió a la formación titular de Real Madrid contra Unionistas de Salamanca y, aunque su rendimiento no fue del todo malo, el colombiano no pudo mostrar su mejor cara, no logró anotar en las oportunidades que tuvo y, si bien fue un buen socio para sus compañeros, el objetivo de retomar un lugar dentro de los titulares indiscutidos del equipo de la capital espñola, luce lejano.

James no era parte del once inicialista del club 'Merengue' desde el pasado 19 de octubre de 2019, algo que se nota en su rendimiento cuando entra a la cancha y que, más allá de la voluntad que pone el colombiano, refleja a un jugador sin ritmo y sin la misma precisión que demuestra cada vez que tiene continuidad en los varios equipos por los que ha pasado en a lo largo de su carrera.

Fue precisamente esa falta de definición la que se vio reflejada hoy en el partido de Copa del Rey, encuentro en el que James tuvo dos chances claras de gol y en ninguna de las dos pudo convertir. La primera llegó tras una buena combinación con Casemiro en la que, con poco ángulo, intentó definir por encima de la humanidad del arquero y la pelota terminó pegando en el travesaño, mientras que en la segunda recibió la pelota luego de un centro bajo de Gareth Bale y remató sin poder darle mucha dierección, facilitando la buena reacción del arquero rival.