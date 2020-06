El 'Isco Colombiano' es tentado por la MLS y dejaría el Viejo Continente

El colombiano David Rojo no ha logrado consolidarse en el fútbol portugués desde su llegada y, aunque ha disputado algunos minutos, su futuro en el Leiria, club de la segunda división está complicado, algo que aclaró en charla con el programa 'Planeta Fútbol' de Antena 2.

"Al Leiría llegué en enero y llevo cinco meses. Yo soy un jugador carrilero, me utilizan de lateral, pero acá en Europa me han usado más de carrilero extremo y ahí me he quedado. Mi fuerte es el uno contra uno, el desborde, el desequilibrio y eso es la parte fundamental mía, lo que me caracteriza y lo que siempre he tratado de fortalecer", aseguró el jugador de 27 años.

Luego se refirió a su sobrenombre 'el Isco Colombiano': "Aquí, el profe me dio libertad de jugar en varias partes del campo, por dentro o por fuera y, desde ahí, los compañeros me dijeron que tenía ese desorden táctico que tiene Isco y así me llamaron en un reportaje acá en Portugal. Es una responsabilidad dura que afronto con mucho orgullo, pues es un jugador que ha hecho su historia y ahora, yo con mi nombre, espero dejar algo bueno acá y hacer una carrera muy buena".

Después, sobre su futuro, señala: "Con Leiria tengo contrato hasta el 30 de junio, ellos están buscando una renovación, pero yo estoy esperando a llegar a Colombia para definir las cosas junto a mi familia pues hay equipos en carpeta de la MLS y me gustaría ver qué es lo que más conviene de cara a mi futuro deportivo. Es una decisión complicada porque mi sueño es seguir en Europa, pero sé que la MLS está cogiendo mucha fuerza, llevando jugadores de élite, así que debemos mirar qué es lo que más me conviene a futuro y ver cuál es la mejor decisión para mi carrera".

Finalmente se refiere a sus inicios y deja en claro que le gustaría volver a jugar en el fútbol colombiano: "Soy cartagenero y jugué en el Real Cartagena, donde debuté e hice mis divisiones inferiores. En Colombia me gustaría hacer una carrera bonita, pero ahora hay prioridades por seguir haciendo mi carrera afuera y después, por qué no, demostrar mi fútbol en Colombia".