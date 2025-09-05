Actualizado:
Vie, 05/09/2025 - 09:12
El jugador de la Selección Colombia que ha estado "infravalorado"
Carlos Antonio Vélez analizó la victoria de Colombia sobre Bolivia en la Eliminatoria.
La Selección Colombia aseguró la clasificación a la Copa del Mundo de 2026 al golear con un contundente 3-0 a Bolivia en partido válido por la fecha 17 de la Eliminatoria Sudamericana que se disputó en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla..
En el equipo nacional brillaron James David Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero al anotar los tantos del triunfo.
A pesar de que el marcador fue abultado, la Selección Colombia pasó apuros en algunos momentos del compromiso, en los que fue determinante la presencia del guardameta Camilo Vargas.
El portero del registro del Atlas de México demostró gran seguridad con sus atajadas y al mantener el arco colombiano en cero.
A jugador de la Selección Colombia no se le ha dado el valor que tiene
Este viernes 5 de septiembre, Carlos Antonio Vélez, en su análisis del triunfo de la Selección Colombia y de la clasificación, aseguró que en el equipo nacional hay un jugador al que no se le ha dado el valor que de verdad merece.
Se trata del guardameta Camilo Vargas, que fue clave en la victoria sobre Bolivia al mantener el arco en cero con sus brillantes tajadas.
"A Camilo no se le ha dado el valor que tiene", empezó diciendo Carlos Antonio Vélez.
Posteriormente, el analista describió las estadísticas que dejó el guardameta y además volvió a resaltar la importancia dentro del equipo colombiano.
"Camilo tiene más de 40 paradas en la Eliminatorias. Todas decisivas. Contra Bolivia volvió a aparecer. Camilo hizo tres paradas de gol. Apareció como lo hizo contra Argentina, Uruguay y Brasil, como apareció contra todos. Es un hombre infravalorado en Colombia y si algo tenemos es arquero", dijo.
Los números de Camilo Vargas Vs Bolivia
En la victoria de la Selección Colombia 3-0 sobre Bolivia en la fecha 17 de la Eliminatoria, el guardameta Camilo Vargas tuvo una destacada actuación al ser calificado con 7.4 puntos, según el portal internacional SofaScore.
Vargas cumplió con tres paradas, 35 toques de balón, un despeje, un duelo desde el suelo ganado y una falta recibida.
Fuente
Antena 2