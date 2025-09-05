El jugador de la Selección Colombia que ha estado "infravalorado"

La Selección Colombia aseguró la clasificación a la Copa del Mundo de 2026 al golear con un contundente 3-0 a Bolivia en partido válido por la fecha 17 de la Eliminatoria Sudamericana que se disputó en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla..

En el equipo nacional brillaron James David Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero al anotar los tantos del triunfo.

A pesar de que el marcador fue abultado, la Selección Colombia pasó apuros en algunos momentos del compromiso, en los que fue determinante la presencia del guardameta Camilo Vargas.

El portero del registro del Atlas de México demostró gran seguridad con sus atajadas y al mantener el arco colombiano en cero.