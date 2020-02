El 'loco' la tiene clara: René Higuita tomó partido en la polémica James-Queiroz

A falta de un mes para el inicio de las Eliminatorias, la polémica está instalada en la Selección Colombia por la situación de su jugador más importante de los últimos años. James Rodríguez no goza de continuidad en Real Madrid y sería duda de Queiroz para la próxima convocatoria.

Una versión periodística apuntó a que James habría dialogado con Queiroz para manifestarle que no se hará presente en la Selección Colombia si el timonel no le garantiza su titularidad. Ante esto, se ha levantado una polémica con diferentes posturas por los últimos meses bajos del mediocampista colombiano.

René Higuita se sumó a las opiniones y defendió a James Rodríguez, incluso pidiendo su titularidad: “Los estados de ánimo son importantes... no sé si será cierto o no, lo vi en algún medio de comunicación que él dijo que, si no va a jugar que no lo llamen, ahí está la respuesta”, expresó en diálogo con ‘Nexo ESPN’.

Luego continuó con su defensa al mediocampista del Real Madrid: “Eso influye mucho, es un jugador líder y que viene trabajando bien... el hecho que no esté jugando, no quiere decir que no tenga ritmo. Puede venir con mucho más ritmo y muchas más ganas de mostrarse”.

“Las capacidades no las va a perder; yo lo llamaría y de una vez le aseguro hasta la titular”, sentenció el histórico exportero de la ‘tricolor’ e ídolo de Atlético Nacional que hoy trabaja en el club verde.