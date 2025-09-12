Actualizado:
Vie, 12/09/2025 - 14:07
El Madrid presiona y podría dejar a Argentina sin su figura en el Mundial
El Real Madrid no quiere dejar ir a Franco Mastantuono con la selección argentina.
Franco Mastantuono es uno de los jugadores más prometedores que hay en este momento en el mundo del futbol, recién fichado por el Real Madrid el jugador de 18 años tiene que tomar una importante decisión.
El mundial sub-20 está próximo a empezar y Franco es una de las figuras de la selección argentina que va a disputar el certamen, sin embargo, el torneo se disputa en medio de la temporada con el equipo por lo que Mastantuono tendrá que tomar una decisión.
"Si depende de nosotros, se queda con nosotros"
Desde el Real Madrid no quieren dejar ir al argentino, en los pocos partidos que lleva se ha convertido en un preferido de Xabi Alonso que quiere contar con él en todos los partidos y no quiere dejarlo salir a menos que sea una obligación.
Recordemos que ceder a un jugador a la selección no es obligatorio cuando esta es una categoría inferior, por lo que el equipo blanco no tiene que dejarlo ir necesariamente. Esto y que todavía no pueden contar con Bellingham para estas fechas hacen crecer la idea de que el argentino no va a jugar el mundial.
El argentino ha jugado apenas 3 partidos con el Madrid, pero ya es un referente para los aficionados que tampoco quieren dejarlo ir ya que sería casi un mes y justo el mes en el que arranca la Champions.
Así es el grupo de Argentina
La selección albiceleste está en el grupo D y enfrentará a Italia, Australia y Cuba, debutará el 28 de septiembre. En caso de que Mastantuono logre ir se perdería seguro tres partidos de liga y uno de Champions, uno de los de liga es el derbi y se podría perder hasta 7 partidos en total en caso de avanzar hasta la final con su selección.
Fuente
Antena 2