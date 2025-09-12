El Madrid presiona y podría dejar a Argentina sin su figura en el Mundial

"Si depende de nosotros, se queda con nosotros"

Desde el Real Madrid no quieren dejar ir al argentino, en los pocos partidos que lleva se ha convertido en un preferido de Xabi Alonso que quiere contar con él en todos los partidos y no quiere dejarlo salir a menos que sea una obligación.

Recordemos que ceder a un jugador a la selección no es obligatorio cuando esta es una categoría inferior, por lo que el equipo blanco no tiene que dejarlo ir necesariamente. Esto y que todavía no pueden contar con Bellingham para estas fechas hacen crecer la idea de que el argentino no va a jugar el mundial.

El argentino ha jugado apenas 3 partidos con el Madrid, pero ya es un referente para los aficionados que tampoco quieren dejarlo ir ya que sería casi un mes y justo el mes en el que arranca la Champions.