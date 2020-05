El mal recuerdo de Toranzo: "Teo sacó el arma y me la puso en la frente"

Aunque es recordado como un gran jugador y un excelente delantero, Teófilo Gutiérrez también dejó una marca en Argentina, especialmente en Racing, por lo ocurrido tras un clásico frente a Independiente del que se fue expulsado y luego del cual tuvo un enfrentamiento bastante violento con el arquero de la 'Academia', en aquel momento, Sebastián Saja, otro jugador temperamental y capitán del equipo cuando jugaba en él.

Y uno de los que vivió la situación en primera persona y pasó un gran susto, fue el volante Patricio Toranzo, quien destaca las grandes características de 'Teo' como jugador, pero también reconoce que el comportamiento del atacante colombiano no fue el adecuado.

"El mejor delantero con el que jugué fue Teo, era guapo y tenía una calidad bárbara. Cuando estábamos en Racing y pasa lo del revólver yo estaba. Le habían dicho que no se haga echar y justo contra Independiente íbamos ganando 1-0 y lo echan. Perdimos 4-1. En el vestuario lo agarra Saja que era bravo y lo invita a pelear, hay un par de piñas y en un momento el colombiano va a la mochila, yo lo sigo y saca un revólver", aseguró Toranzo en diálogo con TyC Sports.

De igual manera, sabe que se especuló mucho respecto a la realidad o no de la mencionada arma, sin embargo, afirma que tuvo mucho miedo y que no fue un momento sencillo de afrontar: "No sé si era de juguete o de verdad pero me quede blanco porque me lo puso en la frente y me dijo córrete".

El episodio de 'Teo' en Racing es uno de los hechos que ha marcado el último tiempo de la institución, pues el mismo desencadenó la renuncia del técnico Alfio Basile y también produjo la partida del atacante colombiano, quien desde ahí salió a jugar a Lanús. Sin embargo, es de destacar que el futbolista no dejó un mal recuerdo pese a los actos de indisciplina y a ese violento momento en el que se peleó con varios compañeros.