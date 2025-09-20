El Metropolitano se renovará; así quedaría la casa de la Selección Colombia

El estadio Metropolitano Roberto Meléndez se ha consolidado como uno de los escenarios más importantes, sino el de mayor importancia del país, teniendo en cuenta que es la actual casa de la Selección Colombia en los partidos de la Eliminatoria Sudamericana.

Con el objetivo de mantenerse como la sede del equipo nacional y además para abrir la posibilidad de recibir nuevos eventos, desde la alcaldía de la ciudad de Barranquilla se ha dado a conocer un ambicioso plan de renovación.

Este sábado 20 de septiembre, el alcalde Alejandro Char dio a conocer detalles del proyecto que está en etapa de pre construcción con el objetivo de abrir el próximos días la licitación y posteriormente iniciar las obras.

"El Metropolitano de Barranquilla quedará a otro nivel! Estamos ultimando los detalles del nuevo coloso de la Ciudadela y en los próximos días abriremos licitación pública. Muy pronto Colombia conocerá cómo se transformará este escenario histórico en un estadio de talla mundial", compartió Char en sus redes sociales con algunas imágenes de como quedaría el escenario.