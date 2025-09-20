Actualizado:
El Metropolitano se renovará; así quedaría la casa de la Selección Colombia
Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, dio a conocer los detalles del plan de renovación.
El estadio Metropolitano Roberto Meléndez se ha consolidado como uno de los escenarios más importantes, sino el de mayor importancia del país, teniendo en cuenta que es la actual casa de la Selección Colombia en los partidos de la Eliminatoria Sudamericana.
Con el objetivo de mantenerse como la sede del equipo nacional y además para abrir la posibilidad de recibir nuevos eventos, desde la alcaldía de la ciudad de Barranquilla se ha dado a conocer un ambicioso plan de renovación.
Este sábado 20 de septiembre, el alcalde Alejandro Char dio a conocer detalles del proyecto que está en etapa de pre construcción con el objetivo de abrir el próximos días la licitación y posteriormente iniciar las obras.
"El Metropolitano de Barranquilla quedará a otro nivel! Estamos ultimando los detalles del nuevo coloso de la Ciudadela y en los próximos días abriremos licitación pública. Muy pronto Colombia conocerá cómo se transformará este escenario histórico en un estadio de talla mundial", compartió Char en sus redes sociales con algunas imágenes de como quedaría el escenario.
Detalles del nuevo estadio Metropolitano
En el plan de renovación del estadio Metropolitano se pretende eliminar la pista atlética que ha acompañado al escenario desde su inauguración. La idea es bajar sobre el nivel actual el terreno de juego y de esta manera permitir mayor espacio para ampliar las graderías y ponerlas casi que al nivel del césped.
Por otro lado, los bancos se acercarían mucho más a la cancha y la capacidad del estadio aumentaría hasta las 75 mil personas.
En el proyecto también se tendrá en cuenta el exterior del estadio Metropolitano, el cual contaría con nuevos espacios para la comodidad de los espectadores.
Finalmente, se pretende que el escenario sea considerado de talla mundial para recibir finales de torneos Conmebol.
Barranquilla se de la final de Copa Sudamericana
Según se conoció en los últimos días, el proyecto de renovación del estadio Metropolitano tendría como primer objetivo que el escenario reciba la gran final de la Copa Conmebol Sudamericana de 2026.
Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, confirmó que la capital del departamento del Atlántico es una de las ciudad con mayor opción.
