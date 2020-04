El miedo de Gustavo Cuellar: "No queremos quedar presos en Arabia"

Tras el pedido de ayuda de Gustavo Cuellar al Gobierno Nacional para ser repatriado, desde Arabia Saudita, el futbolista habló con el programa 'Planeta Fútbol' de Antena 2 y contó cuál es su situación actual en el país, los motivos por los que quiere regresar y algo del panorama de sus compatriotas quienes también se encuentran en la misma liga.

"Hasta ahora no hemos tenido respuesta departe de Ministerio, Cancillería o Presidencia de la República, pero estamos muy ansiosos de lo que puede pasar con nosotros fuera del país. La mayoría vivímos en Riad y en un complejo de viviendas, acá cerraron entradas de visitas y no hay ningún caso reportado", arrancó comentando el futbolista de Al Hilal.

Y luego continuó mostrando su preocupación: "En cuatro días comienza el Ramadán y ahí ya se podría complicar la situación. Soy consciente, pero el árabe es muy radical y me da miedo que de acá a cuatro días no nos dejen mover, pues ellos son muy radicales y no queremos quedar presos. La última vez que jugué fue el 10 u 11 de marzo de manera oficial".

Posterirormente, analizando las proyecciones de la continuidad del fútbol, señaló: "Acá se entrena de noche y la previsión es volver a finales de julio, pero se puede extender un poco más. Para vuelos nacionales o internacionales, está hasta septiembre así que cada vez la gestión es más complicada en nuestro caso. Yo podría ir a Brasil porque tengo dos hijos brasileros y allá me reciben".

Así que sobre ese punto, mostró su molestia con el Gobierno por las determinaciones: "Me pone a pensar un poco ese tema porque un país que no es el mio me deja quedarme allá, pero ojalá que mi país me abra las puertas. Ojalá el Gobierno haga el esfuerzo, entiendo que el tema es complejo y sensible, pero que se solidaricen con nosotros porque queremos estar cerca de nuestra familia y no solos, en un lugar que es completamente desconocido para nosotros".

Finalmente hablando de su llegada a Arabia confesó: "Fueron varios factores que influyeron en mi decisión de venir a Arabia. Esta es una liga que me ha dejado gratamente sorprendido y que me ha hecho jugar en un gran nivel. Todavía me quedan cerca de tres años de contrato. El paso al fútbol italiano fue una de las razones de mi molestia con Flamengo, llegó la propuesta y esa se convirtió en una de las razones que hubo para tomar la decisión de salir. La propuesta de Italia fue real, Bologna me quería y ellos confiaban en mí, pero no me dejaron ir".

Y concluyó hablando de sus compatriotas, quienes sí permanecerían en territorio árabe: "No sé si Cuellar o Palomeque están terminando contrato, pero ellos tienen intención de quedarse".