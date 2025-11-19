Actualizado:
Mié, 19/11/2025 - 06:34
El Mundial 2026 está tomando forma: 42 de 48 equipos ya confirmados
Terminadas las eliminatorias ya solo queda definir los cupos de repechaje.
Ya casi está todo listo para el Mundial 2026, con 42 de las 48 selecciones ya clasificadas, el torneo en Estados Unidos, México y Canadá ya está tomando forma. Solo restan seis cupos por definir, que llegarán por los repechajes intercontinentales y europeos.
42 selecciones confirmadas: un mapa global para el Mundial más grande de la historia
Con la finalización de las eliminatorias tanto europeas como centroamericanas quedaron definidos los 42 equipos que tienen cupo directo al Mundial, a los ya conocidos de UEFA, Conmebol, Asia y África se le sumaron los últimos europeos como Escocia, España o Bélgica y los tres clasificados directos de Concacaf, Panamá, Curazao y Haití. Con esto quedó la lista de 42:
- México (local)
- Estados Unidos (local)
- Canadá (local)
- Japón (Asia)
- Nueva Zelanda (Oceanía)
- República Islámica de Irán (Asia)
- Argentina (Sudamérica)
- Uzbekistán (Asia)*
- República de Corea (Asia)
- Jordania (Asia)*
- Australia (Asia)
- Ecuador (Sudamérica)
- Brasil (Sudamérica)
- Uruguay (Sudamérica)
- Colombia (Sudamérica)
- Paraguay (Sudamérica)
- Marruecos (África)
- Túnez (África)
- Egipto (África)
- Argelia (África)
- Ghana (África)
- Cabo Verde (África)*
- Sudáfrica (África)
- Qatar (Asia)
- Inglaterra (Europa)
- Arabia Saudí (Asia)
- Costa de Marfil (África)
- Francia (Europa)
- Croacia (Europa)
- Portugal (Europa)
- Noruega (Europa)
- Alemania (Europa)
- Países Bajos (Europa)
- Bélgica (Europa)
- Austria (Europa)
- España (Europa)
- Suiza (Europa)
- Escocia (Europa)
- Haití (Concacaf)
- Curazao (Concacaf)*
- Panamá (Europa)
Solo seis lugares por definir: los repechajes decidirán los últimos boletos
Quedan seis plazas disponibles para completar las 48 selecciones del Mundial 2026, cuatro se asignarán a través del repechaje europeo y dos llegarán por el repechaje intercontinental. Estos partidos serán intensos, ya que representan la última oportunidad para equipos que se quedaron al borde de la clasificación directa.
Los partidos de repechaje no solo definirán quién cruza la barrera para ir al Mundial, sino que también añadirán tensión, drama y una dimensión extra al torneo más inclusivo de la historia moderna de la competición.
Con 42 selecciones ya clasificadas, el Mundial 2026 ya tiene su base casi totalmente definida. La combinación de potencias históricas, selecciones emergentes y equipos de diferentes confederaciones promete un torneo vibrante, lleno de sorpresas y puro fútbol global. Ahora, la atención se desplaza a los repechajes, seis países más vivirán el sueño de llegar al Mundial, en un desenlace que puede marcar el rumbo del fútbol en varios rincones del mundo.
