El Mundial 2026 está tomando forma: 42 de 48 equipos ya confirmados

42 selecciones confirmadas: un mapa global para el Mundial más grande de la historia

Con la finalización de las eliminatorias tanto europeas como centroamericanas quedaron definidos los 42 equipos que tienen cupo directo al Mundial, a los ya conocidos de UEFA, Conmebol, Asia y África se le sumaron los últimos europeos como Escocia, España o Bélgica y los tres clasificados directos de Concacaf, Panamá, Curazao y Haití. Con esto quedó la lista de 42:

México (local) Estados Unidos (local) Canadá (local) Japón (Asia) Nueva Zelanda (Oceanía) República Islámica de Irán (Asia) Argentina (Sudamérica) Uzbekistán (Asia)* República de Corea (Asia) Jordania (Asia)* Australia (Asia) Ecuador (Sudamérica) Brasil (Sudamérica) Uruguay (Sudamérica) Colombia (Sudamérica) Paraguay (Sudamérica) Marruecos (África) Túnez (África) Egipto (África) Argelia (África) Ghana (África) Cabo Verde (África)* Sudáfrica (África) Qatar (Asia) Inglaterra (Europa) Arabia Saudí (Asia) Costa de Marfil (África) Ghana (África) Francia (Europa) Croacia (Europa) Portugal (Europa) Noruega (Europa) Alemania (Europa) Países Bajos (Europa) Bélgica (Europa) Austria (Europa) España (Europa) Suiza (Europa) Escocia (Europa) Haití (Concacaf) Curazao (Concacaf)* Panamá (Europa)

Solo seis lugares por definir: los repechajes decidirán los últimos boletos

Quedan seis plazas disponibles para completar las 48 selecciones del Mundial 2026, cuatro se asignarán a través del repechaje europeo y dos llegarán por el repechaje intercontinental. Estos partidos serán intensos, ya que representan la última oportunidad para equipos que se quedaron al borde de la clasificación directa.

Los partidos de repechaje no solo definirán quién cruza la barrera para ir al Mundial, sino que también añadirán tensión, drama y una dimensión extra al torneo más inclusivo de la historia moderna de la competición.