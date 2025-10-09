Actualizado:
Jue, 09/10/2025 - 07:04
El mundo del futbol está de luto: Equipos de todas partes despiden a Russo
La muerte del entrenador argentino ha dejado conmovido a todo el mundo del futbol.
Miguel Ángel Russo, ex entrenador y futbolista argentino dejó una huella en el futbol argentino y sudamericano que ha generado un sinfín de reacciones tras conocerse la triste noticia de su muerte. El que actualmente era el técnico de Boca estaba muy enfermo hace ya varias semanas y su situación era muy delicada, pero con su pasión y su amor por el futbol dirigió literalmente hasta su último aliento.
La historia del entrenador habla por si sola y precisamente por ser una persona tan reconocida no solo por sus logros dentro de la cancha sino por su calidez afuera de ella es que el mundo del futbol está consternado y la mayoría de los mejores equipos del mundo se han pronunciado.
El adiós a una leyenda
El que fue entrenador de Millonarios, Boca, Rosario Central, Estudiantes, Vélez entre muchos otros siempre será recordado por su sonrisa y su temple a la hora de dirigir. Russo consiguió campañas históricos, sacando campeón a Millonarios de liga, a Boca en su último título continental, a Rosario hace poco tiempo, un entrenador muy ganador pero que siempre se destacó por su calidez como persona y ser humano.
Gracias a todas estas cualidades muchos clubes de renombre se han pronunciado:
Real Madrid
"El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros, a Boca Juniors y a sus aficionados, a todos los clubes de los que formó parte y a todos sus seres queridos"
FC Barcelona
"El Barcelona expresa sus condolencias por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo entrenador de Boca Juniors. Descansa en paz."
Bayern Múnich
"El FC Bayern se entristeció al enterarse del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors durante décadas. Russo marcó el fútbol argentino durante décadas y guio a Boca Juniors hacia numerosos éxitos. En el Mundial de Clubes de Estados Unidos, dirigió al legendario club, incluyendo su partido contra el FC Bayern. Nuestras condolencias a su familia, amigos y a toda la familia Boca"
Otros que no se hicieron esperar fueron periodistas y jugadores, recordemos la emotiva entrevista del entrenador después de salir campeón con Rosario que le hizo el reconocido periodista Pablo Giralt.
Las muertes son dolorosas, pero más aún cuando le toca a una persona tan querida y respetada. Noble. Amable. Siempre cuidando las formas y los buenos modales. Eso es dejar un LEGADO! pic.twitter.com/ZqqbEK3XoX— Pablo Giralt (@giraltpablo) October 8, 2025
El legado de Russo
Miguel Ángel Russo fue uno de los entrenadores más exitosos y respetados del fútbol sudamericano, recordado por una carrera llena de títulos y logros. Su consagración más grande llegó en 2007, cuando conquistó la Copa Libertadores con Boca Juniors, dirigiendo a un equipo histórico liderado por Juan Román Riquelme. También ganó campeonatos locales en Argentina con Vélez Sarsfield y Boca y dejó una huella profunda en el fútbol colombiano al guiar a Millonarios al título de la Liga Águila 2017-II. Además, celebró títulos en Perú con Alianza Lima y fue admirado por su capacidad táctica, su liderazgo y su integridad, cualidades que lo convirtieron en un referente del fútbol latinoamericano y en una figura querida más allá de los resultados.
Fuente
Antena 2