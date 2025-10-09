El mundo del futbol está de luto: Equipos de todas partes despiden a Russo

El adiós a una leyenda

El que fue entrenador de Millonarios, Boca, Rosario Central, Estudiantes, Vélez entre muchos otros siempre será recordado por su sonrisa y su temple a la hora de dirigir. Russo consiguió campañas históricos, sacando campeón a Millonarios de liga, a Boca en su último título continental, a Rosario hace poco tiempo, un entrenador muy ganador pero que siempre se destacó por su calidez como persona y ser humano.

Gracias a todas estas cualidades muchos clubes de renombre se han pronunciado:

Real Madrid

"El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros, a Boca Juniors y a sus aficionados, a todos los clubes de los que formó parte y a todos sus seres queridos"

FC Barcelona

"El Barcelona expresa sus condolencias por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo entrenador de Boca Juniors. Descansa en paz."

Bayern Múnich

"El FC Bayern se entristeció al enterarse del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors durante décadas. Russo marcó el fútbol argentino durante décadas y guio a Boca Juniors hacia numerosos éxitos. En el Mundial de Clubes de Estados Unidos, dirigió al legendario club, incluyendo su partido contra el FC Bayern. Nuestras condolencias a su familia, amigos y a toda la familia Boca"

Otros que no se hicieron esperar fueron periodistas y jugadores, recordemos la emotiva entrevista del entrenador después de salir campeón con Rosario que le hizo el reconocido periodista Pablo Giralt.