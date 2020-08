El mundo del fútbol reaccionó ante la noticia de Lionel Messi

La oficialización de la noticia respecto al pedido de salida de Lionel Messi de Barcelona tomó por sorpresa a una gran mayoría dentro y fuera del mundo del fútbol, sin embargo, ya genera todo tipo de reacciones y algunos de los que se refirieron al respecto son excompañeros, rivales y personas cercanas al jugador argentino, quien no sabe en dónde continuará su carrera, pero lo único claro que tiene es que no sería en las huestes catalanas.

En ese sentido, dos de los primeros en manifestarse fueron Carles Puyol, exjugador e insignia del cuadro blaugrana, quien envió un mensaje de apoyo al argentino que, posteriormente, también recibiría el apoyo Luis Suárez, quien publicó una serie de aplausos ante esto.

Otro de los que no tardó en dar su opinión al respecto fue Luis Figo, de pasado en Barcelona y Real Madrid, no muy querido por los aficionados catalanes luego de este cambio de equipo, pero un recordado futbolista por su paso por los dos equipos de fútbol más importantes de España. Figo ve esta decisión como un momento histórico y así lo hizo saber.

Dentro de los fanáticos, otro que también se vinculó a este hecho y lo hizo de manera bastante directa fue Liam Gallagher, reconocido fanático de Manchester City y quien espera verlo en su club. Los ojos de los fanáticos del mundo sueñan con volver a ver al argentino siendo dirigido por Josep Guardiola.

The messiah on his way to Manchester City fc c’mon you know LG x