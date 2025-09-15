¿El nuevo arquero de la selección? Castillo debuta con victoria en Portugal

Desde Portugal empezó a sonar un nuevo arquero

La nueva posibilidad para Néstor Lorenzo es un arquero joven con una proyección enorme y que con tan solo 22 años ya está en Europa y acaba de debutar en un histórico equipo portugués.

Él es Juan Diego Castillo, arquero colombiano de apenas 22 años, categoría 2003 y surgido de las fuerzas básicas de Fortaleza en Colombia, desde muy joven emigró al viejo continente y este fin de semana tuvo su oportunidad debutando con Vitoria Guimaraes en su visita a Estrela Amadora en donde su equipo se llevó la victoria por 2 goles a 0.

El portero colombiano alternó la temporada pasada el arco de Fortaleza jugando 9 partidos, llegó este mismo verano a Portugal donde después de tres suplencias se ganó su oportunidad después del parón de selecciones y demostrando mucha seguridad le dio a su equipo el primer arco en cero de la temporada esperando que se vengan muchos más.