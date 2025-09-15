¿El nuevo arquero de la selección? Castillo debuta con victoria en Portugal
Desde Portugal debuta un nuevo arquero colombiano que busca sobresalir para ganarse un puesto en la selección.
La selección Colombia ya está pensando en un nuevo campeonato del mundo y con vistas al torneo de selecciones más importante de todos empiezan surgir nuevas figuras que buscan ganarse un cupo a poco menos de un año del inicio de este.
Una de las posiciones en las que más han rotado las convocatorias es en la del arquero, con Camilo Vargas como titular indiscutible quedan dos puestos por los que han pasado muchos nombres, Kevin Mier, David Ospina, Álvaro Montero, Devis Vásquez, pero solo Mier ha logrado ser constante, pero ahora surge una nueva figura en busca de su oportunidad.
Desde Portugal empezó a sonar un nuevo arquero
La nueva posibilidad para Néstor Lorenzo es un arquero joven con una proyección enorme y que con tan solo 22 años ya está en Europa y acaba de debutar en un histórico equipo portugués.
Él es Juan Diego Castillo, arquero colombiano de apenas 22 años, categoría 2003 y surgido de las fuerzas básicas de Fortaleza en Colombia, desde muy joven emigró al viejo continente y este fin de semana tuvo su oportunidad debutando con Vitoria Guimaraes en su visita a Estrela Amadora en donde su equipo se llevó la victoria por 2 goles a 0.
El portero colombiano alternó la temporada pasada el arco de Fortaleza jugando 9 partidos, llegó este mismo verano a Portugal donde después de tres suplencias se ganó su oportunidad después del parón de selecciones y demostrando mucha seguridad le dio a su equipo el primer arco en cero de la temporada esperando que se vengan muchos más.
Esta es su competencia en selección
Para los torneos como el mundial se suelen llevar tres arqueros, Camilo Vargas tiene su lugar asegurado y si la salud se lo permite será el titular de la selección en el mundial. Por detrás vienen varios, Kevin Mier viene siendo un habitual en las convocatorias, pero su bajo nivel en Cruz Azul y sus errores frente a Venezuela han dejado muchas dudas en los aficionados colombianos.
Aún más atrás vienen David Ospina y Álvaro Montero, el primero es jerarquía y sabiduría para el vestuario lo que lo pone con pie y medio adentro de la convocatoria, el segundo mientras tanto en este momento es suplente en Vélez de Argentina, aunque este fin de semana le tocó jugar por una lesión y demostró que su nivel está intacto.
Juan Diego por su parte es una apuesta a futuro, busca consolidarse en Portugal y alcanzar su mejor nivel para llamar la atención del cuerpo técnico y así ganarse un cupo en alguna convocatoria.