El nuevo 'juguete' de Cristiano Ronaldo: un Bugatti de ocho millones de euros

Poco importó la complicada situación actual en el mundo y la crisis económica que varios lugares atraviesan, Cristiano Ronaldo quiso darse un lujo y sumó un nuevo vehículo a su colección de autos, por eso compró un Bugatti Centodieci, avalauado en ocho millones de euros y que recibiría en su casa, en los próxios días, para estacionarlo junto al Ferrari 599 GTO, el McLaren SEnna y el Audi RS 6 Avant, entre otros, que ya tiene en su cochera.

Le puede interesar: Juventus se plantea la salida de Cristiano Ronaldo debido a la crisis financiera

El futbolista portugués, fanático de los vehículos de alta gama, fue uno de los pocos privilegiados, ajenos a las personas elegidas por el fabricante de autos, que probó el Chiron antes de su salida al mercado y, luego de haberse hecho con uno de esos modelos y de haber conducido también el Bugatti Veyron, ahora su elección fue la del el ultradeportivo más lujoso y vistoso que ha lanzado la firma francesa.

El auto que, como ya se dijo, está avalauado en ocho millones de euros, tiene una versión mejorada del propulsor 8.0 W16, cuenta con cuatro turbos y alcanza una velocidad máxima de 380 kilómetros por hora (autolimitada), además de lo cual alcanza a acelerar de 0 a 100 kilómetros en apenas 2.4 segundos, exhibiendo sus más de 1600 caballos de fuerza.

Lea también: Clubes españoles le ponen fecha tope a la reanudación de La Liga

Vale la pena recordar que hace cerca de un año se especuló con que Cristiano Ronaldo se había quedado con el Bugatti La Voiture Noire, en ese momento el carro más costoso del mundo y por el que habría alcanzado a pagar más de once millones de euros, sin impuestos, hecho que le representaría un gasto promedio de trece millones de euros en total y que le habría significado el tener una de las colecciones más exclusivas de vehículos alrededor del mundo.

Cristiano Ronaldo ‘splashes out £8.5million on limited edition Bugatti Centodieci’ – with just ten models ever created. It can do 0-62mph in just 2.4 seconds and reach a top speed of 236mph. He has 'CR7' embroidered on the headrests of his other two Bugattis. pic.twitter.com/aq5hLarAyE