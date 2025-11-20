El otro Mundial que se jugaría en Estados Unidos en 2026: FIFA tomará decisión

Sin duda alguna, este Mundial de 2026 con 48 selecciones llega con muchas revoluciones con novedosos formatos de clasificación y de repescas para no perderse de uno de los certámenes mundialistas que cambiará por completo la historia. Más partidos para cada participante y una fase adicional después de la fase de grupos.

Tal vez la gente no esté preparada para lo que será un mes y medio de puro fútbol, y, como nadie quiere perderse de esta competencia, las selecciones eliminadas ya se estarían moviendo para poder convencer a la FIFA albergando una Copa del Mundo paralela.

Estados Unidos sería la sede con estadios que no fueron tenidos en cuenta para el Mundial oficial en 2026 y ya se habla de nueve participantes en donde se resalta la presencia de Venezuela, Chile y Perú.

¿HABRÁ OTRO MUNDIAL EN 2026?

De acuerdo con información de ADN Deportes, la Federación Rusa de Fútbol lanzó una propuesta para llevar a cabo un nuevo Mundial, en este caso de selecciones eliminadas. Rusia quiere sentirse nuevamente importante en el balompié después de recibir la sanción por parte de la FIFA que imposibilita que jueguen partidos en las Eliminatorias y tengan que afrontar solo amistosos.

Ante la exclusión en mundiales, Rusia le estaría solicitando a la FIFA que le levanten la sanción para poder afrontar este tipo de partidos europeos y mundiales. Ahí surge la idea de llevar a cabo una Copa del Mundo de selecciones eliminadas que se disputaría en Estados Unidos durante la cita orbital de 48 países.

En ADN Deportes mencionaron que, “Nada más ni nada menos que cerquita a la ‘Casa Blanca’ en Washington. Es una novedosa idea que levanta Rusia que tiene una economía importante para seducir a los equipos que no clasificaron y de levantar la sanción están preparando esta propuesta mundialista para los ‘picados’. Vamos a ver si la aprueban en la FIFA. La sede sería en Washington”.

Gran cantidad de participantes podrían estar en ese Mundial de carácter amistoso que puso sobre la mesa la federación rusa. Entre ellas estaría Chile, Perú y Venezuela. Si caen eliminados del repechaje, Bolivia e Italia, entre otras selecciones gigantes a nivel global.

LOS PARTICIPANTES QUE DISPUTARÍAN ESTE MUNDIAL

Rusia sería la anfitriona por tener la idea de llevar a cabo este Mundial de 2026 y que se disputaría en Estados Unidos a la par que el de mayores. Los rusos ya volvieron al ruedo jugando uno que otro amistoso contra Perú, Chile y Bolivia como rivales más recientes, pero que ya actúa en estos compromisos desde junio.

En ese sentido, jugar entre selecciones eliminadas podría hacer que este Mundial tenga gran número de participantes, pero, por ahora se habla de Rusia, Serbia, Grecia, Chile, Perú, Venezuela, Nigeria, Camerún y China. Seguramente si se formaliza la idea, se podrían sumar más países.

Rusia tendrá que convencer a la FIFA de que les levanten la sanción y, además, recibir el apoyo del ente que reglamenta el fútbol a nivel global. La Federación Rusa ya tuvo acercamientos y la realización de este torneo apenas está en la etapa inicial. Este evento permitiría que las selecciones eliminadas tengan regular y actividad durante el 2026.