El pedido de la FIFA a CONMEBOL por Independiente vs U de Chile: “Sanciones ejemplificadoras”

La violencia volvió a ser protagonista en la Copa Sudamericana con el partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile. En el empate parcial a un tanto, todo se vino abajo sobre los 50 minutos cuando, presuntamente, aficionados del cuadro chileno robaron la bandera del elenco local. Sin embargo, los ánimos ya estaban caldeados desde la previa del juego.

Infortunadamente, el partido dejó otro tipo de análisis. 111 personas fueron detenidas y hubo 19 heridos, entre ellos, uno que está en condiciones sensibles de vida. La CONMEBOL todavía no ha informado qué tipo de sanciones habrá después de este capítulo vergonzoso entre las hinchadas, pero se maneja la posibilidad de que los dos elencos queden eliminados.

En ese sentido, Independiente y Universidad de Chile esperan el comunicado por parte del ente sudamericano para saber qué les depara el futuro a los dos elencos que buscaban sellar el paso a los cuartos de final de la Sudamericana.

LA REACCIÓN DE LA FIFA A LA TRAGEDIA VIVIDA EN AVELLANEDA

Sin duda alguna, estos hechos manchan al deporte y acaparan todas las miradas de los seguidores del fútbol. A la espera de conocer las sanciones correspondientes que deberán caerles a los dos equipos, la FIFA tomó voz y le exigió varias cosas a la CONMEBOL.

Gianni Infantino lanzó un mensaje, primero, lamentando los hechos, y segundo, llamando la atención de la CONMEBOL que tendrá que tomar cartas en el asunto con sanciones ejemplares para los involucrados. Seguramente, Independiente podría tener más consecuencias, dado que todo se originó en el Estadio Libertadores de América.

El presidente de la FIFA afirmó, “condeno enérgicamente la impactante violencia que llevó a la cancelación del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile en Buenos Aires”.

Posteriormente, indicó, “la violencia no tiene cabida en el fútbol: los jugadores, los hinchas, el personal, los árbitros y todos los que disfrutan de nuestro hermoso deporte deben poder hacerlo sin miedo”. Finalmente, soltó una exigencia para el ente rector sudamericano, “nuestros pensamientos están con todas las víctimas inocentes, a la vez que esperamos que las autoridades competentes impongan sanciones ejemplificadoras contra los autores de estos terribles actos”.

LAS SANCIONES QUE PODRÍAN CAER

La CONMEBOL deberá analizar todos los factores que llevaron a que las gradas se convirtieran en un ring de lucha. La seguridad precaria fue determinante para que todo estallara. Quien haya originado las peleas tendrá una sanción ejemplar con la mano dura por parte del ente.

De acuerdo con los artículos 18 y 19 del Reglamento Disciplinario, podría haber múltiples sanciones. Una multa millonaria, la anulación del resultado del partido tras la cancelación, repetir el partido a puerta cerrada o en un tercer país, cierre del estadio local o hasta la descalificación de competencias en curso.

Según lo dicho por TyC Sports, este último punto sería el que tomará la CONMEBOL, pero en este caso, la idea sería descalificar a los dos clubes que tuvieron responsabilidades en la pelea entre aficionados.