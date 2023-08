El Pibe arremetió a Mbappé por cuestionar al fútbol sudamericano: "Espero que pida disculpas"

Si hay una voz autorizada para hablar de fútbol es Carlos 'El Pibe' Valderrama. Esta vez, el histórico capitán de la Selección Colombia se refirió a la polémica que se generó por cuenta de las declaraciones de Kylian Mbappé acerca del fútbol sudamericano.

En mayo de 2022, el delantero francés dejó unas palabras que causaron polémica al comparar el nivel de Sudamérica con respecto a Europa: “Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa”.

Sin embargo, estas parecen haberle jugado en contra a Mbappé, pues Argentina se coronó campeón del Mundial de Qatar venciendo precisamente a Francia en aquella final. Además, Uruguay festejó el título a nivel Sub-20 tras vencer a Italia. Eso sin mencionar que Brasil es el actual campeón a nivel olímpico.

¿Qué dijo el Pibe frente a esta polémica?

El Pibe abordó este tema en una entrevista al diario La Nación de Argentina, donde no tuvo reparo en cuestionar a Mbappé por la afirmación que realizó: "No lo he oído diciendo 'Me equivoqué'. Es que él nunca ha jugado en Sudamérica. Cuando uno se equivoca puede decir: 'Sí señor, me equivoqué', pero no lo he oído. Ahí está Sudamérica, con títulos y con fútbol ha dicho aquí estamos presente. Espero que algún día pida disculpas", aseveró.

En la misma entrevista, Valderrama no se guardó sus elogios hacia Lionel Messi, destacándolo por encima de Mbappé y de Erling Haaland: "Es cierto que Messi tiene 36 años y que Mbappé y Haaland ya han llegado, pero todavía está Messi y él todavía hace la diferencia. Todavía no ha aparecido otro mejor que Messi en la cancha. Mientras esté él y haga la diferencia, vamos a esperar para encontrar al sucesor", mencionó.

Asimismo, el histórico jugador resaltó a Luis Díaz y a Juan Guillermo Cuadrado como los mejores jugadores que tiene la Selección Colombia en la actualidad: "Está Lucho Díaz, que es de los nuevos, pero también todavía está Cuadrado, que es de la generación anterior y todavía está vigente. Tenemos las dos generaciones: Cuadrado, de los veteranos, y de los nuevos, Lucho Díaz", precisó.

El samario tiene mucha confianza en lo que pueda lograr la Tricolor de la mano de Néstor Lorenzo pensando en lograr la clasificación al Mundial de 2026: "Creo que ha sido un acierto su designación. Hasta ahora el equipo está andando bien, ha habido una renovación, los muchachos nuevos están respondiendo", puntualizó.

