El ‘Pibe’ envió recado a Lorenzo por Dayro Moreno: "¿Esta vez sí?"

Sin duda alguna, Carlos Alberto ‘Pibe’ Valderrama es uno de los referentes de la Selección Colombia. Ya retirado, se ha dedicado a ver fútbol y analizar a los representantes del combinado nacional. Habla cuando tiene que decir algo sobre posibles convocados y esta no fue la excepción con el pedido a gritos de que tengan en cuenta a Dayro Mauricio Moreno en el combinado nacional.

Dayro Moreno marcó dos goles con Once Caldas en la victoria por 1-3 en la Copa Sudamericana superando a Huracán. Dayro extendió su cifra goleadora a 370 anotaciones. Un jugador que cuenta con esos números evidentemente sería la solución de un combinado nacional que le cuesta marcar.

En ese sentido, Dayro Moreno ha generado muchas discusiones sobre su presencia o no en la Selección Colombia. Cerca de cumplir 40 años, el delantero de Chicoral, Tolima sigue dando de qué hablar y divide a la opinión pública. El que sí lo tiene claro es el ‘Pibe’ que se ha cansado de lanzar dardos a Néstor Lorenzo para que lo tenga en cuenta.

EL PEDIDO DE CARLOS VALDERRAMA PARA NÉSTOR LORENZO EN ESTAS ELIMINATORIAS

Quedan solo dos partidos para dar por terminada las Eliminatorias Sudamericanas y la Selección Colombia necesita sumar de a tres contra Bolivia y Venezuela para sellar la clasificación. Por la carencia de un goleador, podría calar a la perfección el regreso de Dayro Moreno que viene de anotar tres goles en la serie contra Huracán y clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

En una publicación de ESPN destacando la clasificación de Once Caldas, Carlos Valderrama aprovechó y envió otro recado a Néstor Lorenzo, “¿será que ahora sí lo llaman para la Selección Colombia? Merecido”. Además de esta ocasión, antes de las Eliminatorias de junio, también lanzó un dardo, “¡Hey, loco! Ya no tienen excusas para no llamarte a la selección”.

Pese a todas las señales que le han hecho llegar a Néstor Lorenzo, parece complejo que tenga en cuenta a Dayro Moreno, puesto que hay que poner el contexto de las Eliminatorias y ve que hay otros perfiles mejores en esos campos de juego.

NÉSTOR LORENZO RESPONDIÓ POR QUÉ NO TIENE EN CUENTA A DAYRO MORENO

Cuando se esperaba que Dayro Moreno pudiese estar en la anterior convocatoria por sus goles y sus distinciones como el máximo goleador colombiano de la historia, Néstor Lorenzo se encargó de cerrarle la puerta a esas posibilidades. El entrenador argentino afirmó que, en estos momentos, cree que hay jugadores que están en mejores condiciones.

En junio cuando convocó a los futbolistas que jugaron contra Perú y Argentina, sentenció que, “Dayro es un gran jugador, ha tenido una gran trayectoria. Lo mismo Falcao, Rodallega, Teo, Bacca… uno va a la cancha y les gusta cómo juegan. Pero tenemos que poner el contexto internacional, el contexto de Eliminatoria, y creo que hay jugadores que están en mejor condición”.

Pese a esto, no le cerró la puerta a Dayro Moreno ni a nadie en la Selección Colombia, “hay muchos chicos que nos gustan también y los miramos para el futuro. No se cierra la puerta a nadie”. La próxima semana, a finales de agosto deberá llamar a los convocados para enfrentar a Bolivia y Venezuela. Habrá que esperar qué decisión toma con Dayro Moreno.