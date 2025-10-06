Actualizado:
Lun, 06/10/2025 - 20:05
El Pibe eligió arquero y nueve titular de Colombia en el Mundial 2026
La Selección Colombia se alista para iniciar su ruta rumbo al Mundial 2026.
Carlos el ‘Pibe’ Valderrama, una de las voces más respetadas del fútbol colombiano, volvió a hablar con la claridad que siempre lo ha caracterizado. El ex capitán de la Selección Colombia compartió su visión sobre el presente del equipo dirigido por Néstor Lorenzo y lo que espera de cara al Mundial de 2026, destacando nombres clave y aspectos que considera fundamentales para mantener la buena racha del conjunto nacional.
En diálogo con 'Fútbol de Primera', y el periodista Andrés Cantor, el samario fue enfático al referirse al puesto en el arco, además habló de los futbolistas que deberían ser infaltables en el equipo y el delantero titular.
Lo nuevo de la convocatoria de Colombia
Inicialmente, el 'Pibe' habló sobre el arco: “El titular debe ser Camilo Vargas. Hay tres arqueros muy buenos, pero Camilo es el que es", aseguró el exjugador. Para el ‘Pibe’, la solidez defensiva empieza por tener un guardameta que imponga respeto, y el actual jugador del Atlas de México cumple con ese rol a la perfección.
Otro punto que destacó el ídolo de la tricolor fue la aparición del tan anhelado goleador, una pieza que, según él, el equipo venía buscando desde hace tiempo. “Tenemos siete delanteros, nos faltaba ver a uno y a él le dieron la oportunidad y la aprovechó. A la selección le faltaba un gol y ya llegó el que en un partido metió cuatro. A Luis Suárez hay que ponerlo, si nos faltaba el goleador y llega, hay que meterlo para que siga haciendo goles”, expresó Valderrama con su característico tono directo.
Además, el histórico '10' agregó: “Cuando un goleador mete el primero hay que dejarlo. En el fútbol hay que estar listo y a él le dieron el chance, después de llevarlo a la grada, y aprovechó”.
Para Valderrama, la confianza en los jugadores que responden es esencial para consolidar una selección competitiva. Sus palabras reflejan la importancia de mantener la continuidad en quienes atraviesan un buen momento, sin importar su trayectoria o experiencia previa.
Asimismo, el ‘Pibe’ no dejó pasar la oportunidad de resaltar a dos futbolistas que, según él, no pueden faltar en el Mundial 2026. “No pueden faltar dos: James y Luis Díaz. Ellos no pueden faltar. James es la calidad de la Selección. Cuando la Selección juega sin James, juega distinto. Y no para mejor, para peor”, sentenció el exjugador del Deportivo Cali y Montpellier.
📸 ¿𝐘 𝐞𝐧𝐭𝐨𝐧𝐜𝐞𝐬 𝐦𝐮𝐜𝐡𝐚𝐜𝐡𝐨𝐬? 😆— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 6, 2025
𝐃𝐚𝐧𝐢, 𝐋𝐞𝐫𝐦𝐚, 𝐘𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧, 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝, 𝐑𝐨𝐦𝐚́𝐧 𝐲 𝐀𝐧𝐠𝐮𝐥𝐨 𝐲𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐚́𝐧 𝐜𝐨𝐧 𝐧𝐨𝐬𝐨𝐭𝐫𝐨𝐬 👍#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/ZACK2xsUaT
Todas las palabras del 'Pibe' ratifican la confianza de Valderrama en el talento de James Rodríguez, a quien considera el cerebro del equipo, y en la figura de Luis Díaz, símbolo del fútbol ofensivo y del orgullo colombiano en el exterior.
El mensaje llega en un momento crucial, cuando la Selección se prepara para afianzar su estilo y consolidar su nómina de cara al Mundial. Con su experiencia y autoridad, el ídolo samario recordó que el talento está, pero depende del grupo, mantener la unión y la regularidad para que la tricolor vuelva a brillar en la máxima cita del fútbol.
