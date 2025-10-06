El Pibe eligió arquero y nueve titular de Colombia en el Mundial 2026

Inicialmente, el 'Pibe' habló sobre el arco: “El titular debe ser Camilo Vargas. Hay tres arqueros muy buenos, pero Camilo es el que es", aseguró el exjugador. Para el ‘Pibe’, la solidez defensiva empieza por tener un guardameta que imponga respeto, y el actual jugador del Atlas de México cumple con ese rol a la perfección.

Otro punto que destacó el ídolo de la tricolor fue la aparición del tan anhelado goleador, una pieza que, según él, el equipo venía buscando desde hace tiempo. “Tenemos siete delanteros, nos faltaba ver a uno y a él le dieron la oportunidad y la aprovechó. A la selección le faltaba un gol y ya llegó el que en un partido metió cuatro. A Luis Suárez hay que ponerlo, si nos faltaba el goleador y llega, hay que meterlo para que siga haciendo goles”, expresó Valderrama con su característico tono directo.

Además, el histórico '10' agregó: “Cuando un goleador mete el primero hay que dejarlo. En el fútbol hay que estar listo y a él le dieron el chance, después de llevarlo a la grada, y aprovechó”.

Para Valderrama, la confianza en los jugadores que responden es esencial para consolidar una selección competitiva. Sus palabras reflejan la importancia de mantener la continuidad en quienes atraviesan un buen momento, sin importar su trayectoria o experiencia previa.

Asimismo, el ‘Pibe’ no dejó pasar la oportunidad de resaltar a dos futbolistas que, según él, no pueden faltar en el Mundial 2026. “No pueden faltar dos: James y Luis Díaz. Ellos no pueden faltar. James es la calidad de la Selección. Cuando la Selección juega sin James, juega distinto. Y no para mejor, para peor”, sentenció el exjugador del Deportivo Cali y Montpellier.