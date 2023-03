El Pibe le 'cantó la tabla' a la Federación, respaldo al 'Bolillo' y advirtió a Gamero

El Pibe Valderrama, histórico de la Selección Colombia, fue noticia en el país en la tarde de este martes, cuando habló de diferentes temas que tenían relación con las actuales polémicas del país.

En una entrevista en ESPN, este exjugador habló primero de Falcao: "hay que dejarlo, que él se vaya solo, no lo vayan a tocar, los ídolos no se tocan. Hasta que él quiera, y nosotros en Colombia tenemos pocos ídolos, ese es uno de los grandes. El día que él no quiera estar en la selección, él va a alzar la mano".

Después le 'tiró' a la Federación Colombiana de Fútbol y lo poco atenta que ha sido con el: "ningún presidente de la Federación Colombiana de Fútbol me ha contactado para regalarme al menos una boleta para ver a la Selección".

Asimismo, aprovechó para respaldar a Hernán Darío Gómez y su reciente llegada al Junior de Barranquilla: “estoy contento porque llegó Bolillo, él es uno de los grandes entrenadores que tenemos a nivel mundial, cuando conocí a Bolillo era un pelado y él también lo era, pero se preparó, es un técnico preparado para dirigir al Junior. Tiene preparación en todos los aspectos".

Y finalmente, dejó un claro mensaje para Alberto Gamero, a quien primero elogió y después advirtió.

"Gamero es un técnico de categoría, puede dirigir en cualquier parte del mundo, él los pone a jugar bien, les ha dado oportunidad a los jóvenes. Él llegó a Millonarios y allá tiene que ganar, le llegó el momento, ha tenido dos oportunidades. A los hinchas no les interesa la Copa que ganó, ellos quieren el título, Millonarios es un equipo grande a nivel mundial y él lo sabe. El equipo juega bien y ha vendido grandes jugadores, pero sabe que tiene que ganar porque sino se va".