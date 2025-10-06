Actualizado:
Lun, 06/10/2025 - 18:28
El Pibe reveló bronca con la Selección Colombia: "Me dio piedra"
El ídolo de la Tricolor relató un momento que le generó frustración recientemente.
La Selección Colombia se alista para la disputa de dos partidos amistosos en octubre, ambos en Estados Unidos, primero contra México (11) y luego ante Canadá (14). Esta vez el seleccionador Néstor Lorenzo anunció a 25 jugador citados.
La única novedad pasa por la convocatoria de Willer Ditta en lugar de Yerry Mina, pues el zaguero del Cagliari salió resentido el pasado domingo del juego ante Udinese por la sexta jornada de la Serie A.
Se espera que estos partidos -y los amistosos de noviembre- sean clave para la conformación de la nómina de la Selección Colombia para la Copa del Mundo 2026, que se jugará en Estados Unidos. Carlos Alberto 'Pibe' Valderrama, opinó al respecto.
El Pibe Valderrama dio a su delantero titular para Selección Colombia y confesó un miedo
Como invitado en el programa 'Fútbol de Primera', el Pibe manifestó inicialmente que está feliz porque hay un '9' de categoría en la Selección Colombia, pues reconoció: "Faltaba un goleador, ahora está Luis Suárez".
Valderrama también se refirió a otros aspectos, pues dijo que si por él fuera, el Mundial iniciaría pronto, pues "el temor es que se lesione alguno, nos pasó con Falcao en 2014", y espera que situaciones de este tipo no se repitan.
Ligado a eso, el '10' contó que, desde su mirada, hay dos jugadores que hay que cuidar en exceso, pues "no pueden faltar James (Rodríguez) ni Luis Díaz", y argumentó el porqué es clave el mediocampista al comentar que "James es la calidad de la Selección Colombia. Cuando la Selección juega sin James, juega distinto".
Posteriormente, el Pibe exaltó al guajiro ya citado, pues considera que "Luis Díaz se adapta rápido en cualquier lugar en el que juegue", ejemplificando que ya lo hizo en Porto, luego en Liverpool y ahora en Bayern Múnich.
Por último, Carlos Alberto Valderrama se desahogó al comentar que "me dio una piedra cuando clasificamos (al Mundial) y no celebramos. Cuando uno gana en el fútbol, tiene que festejar".
Fuente
Antena 2