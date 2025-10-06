El Pibe reveló bronca con la Selección Colombia: "Me dio piedra"

La Selección Colombia se alista para la disputa de dos partidos amistosos en octubre, ambos en Estados Unidos, primero contra México (11) y luego ante Canadá (14). Esta vez el seleccionador Néstor Lorenzo anunció a 25 jugador citados.

Puede leer: Luis Fernando Suárez 'coquetea' con un club al que ya dirigió

La única novedad pasa por la convocatoria de Willer Ditta en lugar de Yerry Mina, pues el zaguero del Cagliari salió resentido el pasado domingo del juego ante Udinese por la sexta jornada de la Serie A.

Se espera que estos partidos -y los amistosos de noviembre- sean clave para la conformación de la nómina de la Selección Colombia para la Copa del Mundo 2026, que se jugará en Estados Unidos. Carlos Alberto 'Pibe' Valderrama, opinó al respecto.

El Pibe Valderrama dio a su delantero titular para Selección Colombia y confesó un miedo

Como invitado en el programa 'Fútbol de Primera', el Pibe manifestó inicialmente que está feliz porque hay un '9' de categoría en la Selección Colombia, pues reconoció: "Faltaba un goleador, ahora está Luis Suárez".