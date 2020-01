El delantero colombiano Roger Martínez no atraviesa un buen momento en el fútbol mexicano tras perder continuidad en el América de ese país con el técnico Miguel ‘piojo’ Herrera. Incluso, después de su buena presentación en la Copa América, solo se habla de su salida del poderoso club al que llegó desde España.

En parte, todo se ha dado porque Roger Martínez ha manifestado su deseo de volver al fútbol europeo, pedido que no ha caído bien en América y muestra de ello fueron las declaraciones del técnico Herrera en la última rueda de prensa.

“Que alguien, Roger o quién sea, esté manifestando que quiere salir, se me hace algo sorprendente. Pero si él se quiere ir, no tiene ganas de estar, nosotros no vamos a tener a nadie a la fuerza”, apuntó.

Luego resaltó las comodidades del América de México: “Me sorprende que alguien quiera salir de América porque este club es uno de los más importante del continente. Paga bien, es sólido, pelea por cosas importantes, pero es su decisión”.

Sobre la ambición europea del colombiano, Herrera también se molestó: “Él quiere ir a Europa, pero no hay ninguna oferta de compra, existen dos opciones por préstamo, pero el jugador no es ciento por ciento del América. Somos socios con Villarreal y el jugador no va a salir prestado. Se va vendido y no voy a hablar más de Roger Martínez”

Y cuestionó al club por la salida de otros grandes jugadores y ahora si se va el colombiano: “Lo que a mí me saca de contexto es que América compra jugadores para quedárselos, no para vender”.