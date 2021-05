El presidente de la Liga de España indicó que "La UEFA no puede quedar pasiva" ante la Superliga

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, consideró este martes que "la UEFA no puede quedar pasiva" ante el intento de Superliga, pero evitó entrar en si hay margen para sancionar a Real Madrid, Juventus y Barcelona, que persisten en el proyecto.

"No conozco las normas de la UEFA, pero la UEFA no puede quedar pasiva en las cosas que están pasando, igual que no quedará pasiva LaLiga", afirmó Tebas en un desayuno informativo.

"Viendo lo que se quiso hacer, la UEFA debe tomar la decisión que crea de acuerdo a sus estatutos", dijo el presidente del fútbol profesional español, al ser preguntado si UEFA tiene capacidad para sancionar a los clubes que persisten en su proyecto.

Tras anunciar el nacimiento de la Superliga, nueve de sus doce integrantes dieron marcha atrás ante la masiva contestación social al proyecto, reconociendo "un error" y aceptando una serie de sanciones.

Los otros tres, Real Madrid, Barcelona y Juventus, siguieron defendiendo el proyecto, mientras la UEFA se reservó "el derecho de tomar todas las medidas que considere apropiadas contra los clubes que han rechazado hasta el momento renunciar".

El lunes, el presidente de la federación italiana, Gabriele Gravina, amenazó con dejar fuera de la Serie A a la Juventus la próxima temporada si no renuncia a la Superliga.

En España, "nosotros no tenemos competencias para sancionar esto, pero evidentemente tenemos que poner los mecanismos de protección para que estas cosas no vuelvan a ocurrir", afirmó Tebas, pudieron aprovechar información derivada de su participación en LaLiga para su proyecto.

"¿Es leal o no es leal estar trabajando en otra competición y tener información de cómo van los derechos audiovisuales (de LaLiga)? Habrá que ver si es así o no, las normas de conflicto de intereses tienen que ser para todos", dijo Tebas.

El presidente de LaLiga recordó que "Superliga habría vaciado los derechos patrimoniales del fútbol español como mínimo en 1.000 millones de euros (1.216 millones de dólares).

Tebas consideró que "ese proyecto está muerto" porque "no puede haber Superliga sin clubes ingleses y ellos no lo van a volver a intentar en mucho tiempo", aunque "otra cosa es que proyectos de supracompeticiones sigan volando y que hacen tanto daño como la Superliga".

"Vamos a tener que seguir enfrentándonos a ese tipo de proyectos seguro, tenemos a la FIFA ahora con el Mundial de Clubes", concluyó.